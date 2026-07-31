Εύκολη και γρήγορη λύση για ένα ελαφρύ καλοκαιρινό γεύμα.

Οι ντομάτες πρωταγωνιστούν σε αυτό το απλό σάντουιτς. Το τυρί cottage προσθέτει πρωτεΐνη, καθιστώντας τη συνταγή αυτή μια χορταστική επιλογή για μεσημεριανό ή βραδινό. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα λαχανικά αν θέλετε - το αγγούρι, το κρεμμύδι ή το σπανάκι ταιριάζουν εξαιρετικά.

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 20 λεπτά

Μερίδες: 1

Διατροφικό προφίλ: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, Μεσογειακή διατροφή, Χωρίς σουσάμι, Κατάλληλο για απώλεια βάρους, Φιλικό για διαβητικούς, Χωρίς ξηρούς καρπούς, Χαμηλά λιπαρά, Χωρίς σόγια, Χορτοφαγικό, Υψηλή πρωτεΐνη, Χωρίς αυγό, Χαμηλές θερμίδες.

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Tips:

Μην παραλείψετε το αλατοπίπερο στις ντομάτες - αναδεικνύει τη γεύση και τα υγρά τους.

Το τυρί cottage ενισχύει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Ένα μίγμα από φρέσκα, μαλακά μυρωδικά όπως βασιλικός, άνηθος και σχοινόπρασο ταιριάζει απόλυτα στο άλειμμα.

Υλικά (για 1 μερίδα)

⅓ φλιτζανιού τυρί cottage 2% (με χαμηλά λιπαρά και μειωμένο νάτριο)

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά (όπως βασιλικός, σχοινόπρασο και άνηθος)

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

¼ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

½ μέτρια ντομάτα (κατά προτίμηση παραδοσιακής ποικιλίας)

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

⅛ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 φέτες ψωμί του σάντουιτς ολικής άλεσης

Εκτέλεση

Προετοιμασία αλείμματος: Αναμείξτε στο πολυκόφτη το τυρί cottage (⅓ φλ.), τα μυρωδικά (1 κ.σ.), το τριμμένο σκόρδο και το ξύσμα λεμονιού (¼ κ.γ.). Χτυπήστε τα μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μίγμα (περίπου 1 λεπτό), σταματώντας ενδιάμεσα για να καθαρίσετε τα τοιχώματα αν χρειαστεί.

Προετοιμασία ντομάτας: Κόψτε το ½ ντομάτας σε φέτες πάχους περίπου 1,5 εκ. και τοποθετήστε τες σε ένα πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Πασπαλίστε με το αλάτι (⅛ κ.γ.) και το πιπέρι (⅛ κ.γ.). Αφήστε τες για 3 έως 5 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν τα υγρά στην επιφάνεια.

Συναρμολόγηση: Απλώστε το μισό μίγμα τυριού cottage στη μία φέτα ψωμιού και το υπόλοιπο μισό στην άλλη. Τοποθετήστε τις φέτες ντομάτας πάνω στη μία φέτα και καλύψτε με τη δεύτερη φέτα (με την πλευρά του τυριού προς τα κάτω). Κόψτε το σάντουιτς στη μέση και σερβίρετε αμέσως.

Πηγή: eatingwell.com