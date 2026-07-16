Η γερμανική αγγουροσαλάτα θυμίζει ίσως το αγαπημένο μας τζατζίκι.

Η Gurkensalat είναι η κλασική, παραδοσιακή γερμανική αγγουροσαλάτα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δροσερό συνοδευτικό με τραγανό αγγούρι και μια κρεμώδη, ελαφρώς υπόξινη σάλτσα άνηθου.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο αλάτισμα του αγγουριού πριν από την ανάμειξη, καθώς έτσι αποβάλλεται η περιττή υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο, το αγγούρι παραμένει απίστευτα τραγανό και το dressing δεν νερώνει, διατηρώντας όλη τη γεμάτη γεύση του.

Συνδυάζεται ιδανικά με ψητά κρέατα, ψάρι, burger ή σάντουιτς και είναι το τέλειο, ελαφρύ συνοδευτικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Πληροφορίες Συνταγής

Χρόνος Προετοιμασίας: 10 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 25 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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2 μεγάλα αγγούρια (ποικιλίας English/μακριά), με τη φλούδα τους, καλά πλυμένα

½ κ.γ. αλάτι (μοιρασμένο)

¼ φλιτζανιού sour cream (ξινή κρέμα) ή cream cheese (τυρί κρέμα) αραιωμένο με λίγο γάλα

3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1½ κ.σ. μηλόξιδο

1 κ.σ. φρέσκος άνηθος, ψιλοκομμένος (συν επιπλέον για το γαρνίρισμα)

½ κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι (συν επιπλέον για το γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Προετοιμασία του αγγουριού: Χρησιμοποιώντας ένα μαντολίνο ή ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι, κόψτε τα αγγούρια σε πολύ λεπτές ροδέλες. Απλώστε τις ροδέλες σε μία στρώση πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή σε μια καθαρή πετσέτα. Πασπαλίστε με ¼ κ.γ. αλάτι και αφήστε τα να σταθούν για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να βγάλουν την υγρασία τους και να δείχνουν γυαλιστερά.

Ετοιμασία του dressing: Σε ένα μεγάλο μπολ σερβιρίσματος, ανακατέψτε καλά με το σύρμα τη sour cream (ή το τυρί κρέμα), το γιαούρτι, το μηλόξιδο, τον ψιλοκομμένο άνηθο, το υπόλοιπο ¼ κ.γ. αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να έχετε ένα λείο, κρεμώδες μείγμα. Διατηρήστε το στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.

Σύνθεση της σαλάτας: Ταμπονάρετε απαλά τα αγγούρια με καθαρό χαρτί κουζίνας για να στεγνώσουν εντελώς. Προσθέστε τα στο μπολ με το dressing και ανακατέψτε απαλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα όλες οι ροδέλες.

Σερβίρισμα: Γαρνίρετε με επιπλέον φρέσκο άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αν επιθυμείτε. Σερβίρετε αμέσως!

Smart Tip:Μπορείτε να φτιάξετε το dressing και να το φυλάξετε στο ψυγείο για έως και 2 ημέρες. Το κόψιμο και το αλάτισμα του αγγουριού μπορεί να γίνει έως και 2 ώρες πριν το σερβίρισμα. Στεγνώστε τα αγγούρια και ανακατέψτε τα με το dressing την τελευταία στιγμή, ακριβώς πριν καθίσετε στο τραπέζι.