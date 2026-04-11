Η απόλυτη σαλάτα για το γιορτινό τραπέζι.

Φρέσκια, δροσερή και γεμάτη αρώματα εποχής, η ανοιξιάτικη πράσινη σαλάτα με κρέμα φέτας είναι η ιδανική επιλογή για να συνοδεύσει το κυρίως πιάτο στο πασχαλινό τραπέζι. Τα τρυφερά πράσινα λαχανικά συνδυάζονται αρμονικά με τη βελούδινη υφή της φέτας, δημιουργώντας μια σαλάτα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη νοστιμιά. Η κρέμα φέτας δίνει ένταση και χαρακτήρα, ενώ τα φρέσκα μυρωδικά και το ελαιόλαδο απογειώνουν το αποτέλεσμα, κάνοντάς τη ιδανική για την άνοιξη αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε κάτι ελαφρύ και θρεπτικό.

Υλικά

Για τη σαλάτα:

1 μαρούλι ή ανάμεικτα πράσινα σαλατικά

1 ρόκα

1 αγγουράκι

1 μικρό κολοκυθάκι (ωμό, σε λεπτές φέτες)

2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια

Άνηθος ή μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 αβοκάντο (προαιρετικά)

Για την κρέμα φέτας:

150 γρ. φέτα

2-3 κ.σ. γιαούρτι ή τυρί κρέμα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από ½ λεμόνι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένετε καλά όλα τα λαχανικά και τα στεγνώνετε. Κόβετε το μαρούλι σε κομμάτια, τη ρόκα χοντροκομμένη και το αγγουράκι σε λεπτές φέτες. Προσθέτετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα μυρωδικά, ενώ αν χρησιμοποιήσετε αβοκάντο, το κόβετε σε κύβους και το προσθέτετε στο τέλος. Για την κρέμα φέτας, βάζετε στο μπλέντερ ή σε ένα μπολ τη φέτα, το γιαούρτι (ή το τυρί κρέμα), το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού. Τα χτυπάτε μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και αφράτη κρέμα. Προσθέτετε λίγο πιπέρι για έξτρα άρωμα. Σε μια σαλατιέρα βάζετε τα λαχανικά και προσθέτετε την κρέμα φέτας είτε ανακατεύοντας ελαφρά είτε σε μικρές «κουταλιές» από πάνω για πιο εντυπωσιακό σερβίρισμα. Μπορείτε να προσθέσετε ξηρούς καρπούς (όπως καρύδια ή αμύγδαλα). Λίγες σταγόνες μέλι στη σος δίνουν μια ευχάριστη γλυκιά αντίθεση.



