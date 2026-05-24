Με τα χρώματα της Μπάρτσα και τη μουσική του Σταμάτη- Η Διακήρυξη, οι υπογραφές, τα προσωρινά όργανα, η σκιώδης κυβέρνηση και οι περιοδείες Τσίπρα.

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής φτάνει: Το βράδυ της Τρίτης, στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση των υποστηρικτών του, αναγγέλλει επισήμως την ίδρυση του νέου του κόμματος, το όνομα που θα έχει και την ιδρυτική του διακήρυξη με τις απαιτούμενες διακόσιες υπογραφές. Τα χρώματα που θα έχει είναι γνωστά από την ανάρτηση με τη φανέλα της Μπάρτσα, το μπλε και το κόκκινο, με τη δική τους σημειολογία, ενώ τη μουσική που θα ακουστεί για πρώτη φορά την έχει γράψει ο -τεράστιος- Σταμάτης Κραουνάκης. Στόχος φυσικά η συγκέντρωση της Τρίτης να αποτελέσει μια επίδειξη δύναμης, πολύ περισσότερο καθώς θα μπορεί να συγκριθεί τόσο με κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις πολιτικών αρχηγών (πχ του Νίκου Ανδρουλάκη) όσο και με την πρόσφατη συγκέντρωση στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού της κόμματος.

Η Διακήρυξη, οι υπογραφές και οι συνιδρυτές

Τη Διακήρυξη του νέου κόμματος, όπως προβλέπει ο νόμος θα την υπογράφουν διακόσια πρόσωπα. Οι πληροφορίες επιμένουν πως μεταξύ αυτών θα είναι και προσωπικότητες και νέα πρόσωπα που επιδιώκει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας.

Από το βράδυ της Τρίτης στην ειδική πλατφόρμα που θα αναρτηθεί ο καθένας που θα υπογράφει την Διακήρυξη στην ειδική φόρμα που θα έχει δημιουργηθεί θα είναι αυτομάτως μέλος του κόμματος και ταυτόχρονα συνιδρυτικό μέλος του νέου κόμματος.

Τα προσωρινά όργανα και -αργότερα- η «σκιώδης κυβέρνηση»

Το Θησείο, όμως, θα αποτελέσει την απαρχή για τη συγκρότηση του νέου κόμματος, καθώς η πλήρης οργανωτική του δομή θα συγκροτηθεί μετά τις εκλογές, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το Ιδρυτικό του Συνέδριο.

Μέχρι τότε θα λειτουργεί προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (σαν τα σημερινά Πολιτικά Γραφεία) και προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο (σαν τις Κεντρικές Επιτροπές των κομμάτων σήμερα). Η Διοικούσα Επιτροπή (ή όπως αλλιώς θα λέγεται καθώς τα ονόματα δεν έχουν αποφασιστεί οριστικά) θα έχει γύρω στα 15 μέλη, ενώ οι τομεάρχες θα έχουν την ευθύνη συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναλόγως και των δημοσκοπήσεων, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί «σκιώδης κυβέρνηση» ώστε τα στελέχη της να έχουν «μαν του μαν» τους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα νέα γραφεία της Φιλελλήνων το επιτελείο και το οργανωτικό γραφείο υπό τον Γιώργο Βασιλειάδη διαμορφώνει τα ψηφοδέλτια. Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν θα έχει και την ευθύνη της ενημέρωσης στο νέο κόμμα.

Περιοδείες και κανονικές ανακοινώσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα περιοδείες πρωτίστως στις περιοχές που δεν κάλυψε με την παρουσίαση της «Ιθάκης», ενώ ταυτόχρονα θα δοθούν και τα βραβεία από το βραβείο που είχαν λάβει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εννοείται ότι το νέο κόμμα θα έχει καθημερινές παρεμβάσεις στην επικαιρότητα, με ανακοινώσεις, πρωτοβουλίες, περιοδείες στελεχών του κοκ.

Εκτός οι βουλευτές

Οι βουλευτές δεν θα μπορούν να υπογράψουν τη Διακήρυξη και να παραιτηθούν από τη θέση τους αν δεν παραιτηθούν από την έδρα τους. Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είναι κατηγορηματικός.