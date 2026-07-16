Κατά τη διάρκεια της διαδραστικής συνάντησης-συζήτησης -σήμερα στις 19.30- ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις, θα ακούσει τους προβληματισμούς των μελών και θα συνομιλήσει μαζί τους, συνεχίζοντας το μοντέλο ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζεται στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε».

Τις διαδικτυακές «συναντήσεις» με τα μέλη της Συμπαράταξης «εγκαινιάζει» σήμερα, στις 19.30, ο Αλέξης Τσίπρας, επιδιώκοντας να αναπτύξει μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας με τον «πυρήνα» των ανθρώπων που τον στηρίζουν. Από την Αμαλίας θεωρούν ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, με έναν τρόπο που δεν έχει επαναληφθεί ως τώρα.

Συζήτηση μέσω πλατφόρμας

Η πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr είναι γεγονός. Στους επικριτές αυτής της πρωτοβουλίας, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού απαντούν πως με αυτή τη διαδικασία η πολιτική συμμετοχή δεν εξαντλείται στο πάτημα ενός κουμπιού, σε μια εγγραφή, σε μια ανακοίνωση.

Οι άνθρωποι της συμπαράταξης δηλώνουν ότι θέλουν να «χτίσουν» ένα κόμμα της νέας εποχής – όπως το ονομάζουν. Ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια νέα σχέση ανάμεσα στα μέλη, τα στελέχη και την ηγεσία. Η αρχή, λοιπόν, γίνεται την Πέμπτη στις 19:30, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συζητήσει με μέλη του κόμματος και θα απαντήσει στα ερωτήματα που του έχουν θέσει.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της λίγο μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. με χιλιάδες μέλη να εγγράφονται σε αυτή, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τη στήριξή τους στο νέο φορέα. Οι πληροφορίες από την Αμαλίες, λένε ότι από τότε μεγαλώνει διαρκώς η διαδικτυακή κοινότητα τους, η οποία έχει στο επίκεντρό τον πολιτικό διάλογο, με στόχο όχι την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής στην χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους προς τον Πρόεδρο της Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, αξιοποιώντας το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

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Στα πρότυπα των εκδηλώσεων

Κατά τη διάρκεια της διαδραστικής συνάντησης-συζήτησης, ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις, θα ακούσει τους προβληματισμούς των μελών και θα συνομιλήσει μαζί τους, συνεχίζοντας το μοντέλο ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζεται στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε».

Η διαδικασία αυτή, δηλώνουν οι συνεργάτες του, εγκαινιάζει μια νέα μορφή επικοινωνίας με σύγχρονες μορφές συμμετοχής που ενισχύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση και το δημοκρατικό διάλογο. Είναι η πρώτη από τις νέες διαδραστικές δυνατότητες της πλατφόρμας μελών myelas.gr και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εργαλείων που ενισχύουν την άμεση συμμετοχή και επικοινωνία των μελών της ΕΛ.Α.Σ

Την Πέμπτη θα είναι μόνο η αρχή, αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με μέλη από όλη την Ελλάδα και τη διασπορά, με στελέχη, τομεάρχες και υπεύθυνους του προγράμματος.

Θα ακολουθήσουν θεματικές συναντήσεις διαβούλευσης, τοπικές συζητήσεις και συνελεύσεις. Όχι ως τυπικές διαδικασίες, αλλά ως τρόπος να ακουστεί οργανωμένα η κοινωνική εμπειρία των μελών: τι ζουν στην εργασία, στη στέγη, στην υγεία, στην παιδεία, στην παραγωγή, στην καθημερινότητα.

«Από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο και από την Κέρκυρα μέχρι τα ακριτικά νησιά τα ζητήματα διαφέρουν, αλλά η αγωνία -και κυρίως η ανάγκη- για ένα καλύτερο μέλλον είναι κοινή», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Συμπληρώνουν, μάλιστα, πως «το myELAS δημιουργήθηκε για να μπορούμε να ρωτάμε, να προτείνουμε, να διαφωνούμε, να συνδιαμορφώνουμε και να παίρνουμε απάντηση. Δημιουργήθηκε για να συμμετέχουμε πραγματικά! Δεν χτίζουμε ένα ψηφιακό ακροατήριο, ούτε μία παράλληλη πραγματικότητα».

«Χτίζουμε ένα πολιτικό “εμείς”», είναι τα λόγια που χρησιμοποιούν. «Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα και τις ανάγκες του κάθε ένα και της κάθε μιας. Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση», τονίζουν από την Αμαλίας.