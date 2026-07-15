Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, δεν θα κρατήσουν για ππλύ καθώς έρχονται ψυχρές αέριες μάζες.

Σήμερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο, θα δούμε όμως αργά το απόγευμα να αναπτύσσονται συννεφιές αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως και στα βουνά της Πελοποννήσου, και θα βγουν κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες προς τη δυτική και κεντρική Μακεδονία αλλά και στα βουνά της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ προς την πλευρά του Αιγαίου, και δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να δούμε ριπές του ανέμου που θα προσεγγίσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στην πλευρά του Ιονίου οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι και θα παρουσιάσουν μία πρόσκαιρη ενίσχυση, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Την περισσότερη ζέστη σήμερα την αναμένουμε προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου, όπου θα δούμε θερμοκρασίες ακόμη και κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κοντά στους 35 με 37 βαθμούς οι υπόλοιπες ηπειρωτικές εκτάσεις. Μέσα στο Αιγαίο οι καταστάσεις θα είναι πιο δροσερές 30-34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί θα φλερτάρουμε τοπικά με τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στο εσωτερικό του Αιγαίου θα είναι πιο δροσερό το περιβάλλον.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι με μέτριες εντάσεις και προς τα ανατολικά θα πνέουν ισχυροί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός και ηλιοφάνεια μέχρι και αργά το μεσημέρι. Στη συνέχεια κάποια σύννεφα αστάθειας, από την περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, θα απασχολήσουν κυρίως περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα του Θερμαϊκού και πιθανόν να αφήσουν στο πέρασμά τους κάποιες βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κυριότερο χαρακτηριστικό μέχρι περίπου και την Κυριακή θα είναι ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιακών τιμών, που θα συναντάμε αργά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, με τα μελτέμια να δραστηριοποιούνται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Θα δραστηριοποιούνται τα μελτέμια μέχρι και την Κυριακή, όμως ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα ανεβαίνει σε υψηλές τιμές, τουλάχιστον στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι τρεις αρκετά θερμές ημέρες, ιδιαίτερα για περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία ίσως, δούμε και θερμοκρασίες, 39 με 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Αυτό το θερμό κύμα, το οποίο έρχεται από την κεντρική Μεσόγειο, δεν θα μας απασχολήσει για πολύ, καθώς από την άλλη εβδομάδα θα μας προσεγγίσει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική Ευρώπη. Επομένως θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, ιδιαίτερα μετά και την Τρίτη, θα δούμε μία πτώση υδραργύρου, κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες αργά το απόγευμα.

Επομένως αποχαιρετάμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πάμε σε ασταθείς καιρικές συνθήκες, με πτώση του υδραργύρου, ακόμη όμως και μπόρες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Οι χαλαζοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους προς την κεντρική και βόρεια χώρα, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

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