Κατά καιρούς είχε μοιραστεί δημόσια ιστορίες για τους μεγάλους έρωτές της αλλά και τους γάμους της.

Η Μάρω Κοντού, μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Με περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες, δεκάδες θεατρικές επιτυχίες και, τα τελευταία χρόνια, τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», η σπουδαία ηθοποιός σημάδεψε όσο λίγες τον ελληνικό πολιτισμό.

Παρότι η ίδια φρόντιζε να κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική της ζωή, κατά καιρούς είχε μοιραστεί δημόσια ιστορίες για τους μεγάλους έρωτες, τους δύο γάμους της, αλλά και τη βαθιά της επιθυμία να αποκτήσει παιδί.

Οι δύο γάμοι της Μάρως Κοντού

Η πρώτη της μεγάλη αγάπη ήταν ο Ελληνογερμανός κινηματογραφιστής και μοντέρ Αριστείδης Καρύδης-Φουκς. Οι δυο τους διατηρούσαν σχέση για πέντε χρόνια πριν παντρευτούν, όταν εκείνη ήταν μόλις 25 ετών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε περιγράψει τη γνωριμία και την πορεία της σχέσης τους ως «σχεδόν μυθιστορηματική», θυμίζοντας τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν δεχόταν έντονο θαυμασμό και ανθοδέσμες από πολλούς θαυμαστές.

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Ωστόσο, ο γάμος τους δεν είχε αίσιο τέλος. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, η απιστία στάθηκε η αιτία του χωρισμού τους, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας.

«Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα, μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι. Το κατάλαβα και δεν το σήκωσα», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως, παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν φιλικές σχέσεις μέχρι το τέλος της ζωής του.

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Ο δεύτερος γάμος της έγινε στις 21 Ιουλίου 1975 με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα. Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στην Πλατεία Αμερικής, ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Η ίδια είχε παραδεχθεί πως το διαζύγιο οφειλόταν σε δικό της λάθος, καθώς δεν είχαν συμβιώσει πριν αποφασίσουν να παντρευτούν.

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Η επιθυμία για παιδί που δεν πραγματοποιήθηκε

Ένα από τα πιο προσωπικά ζητήματα για τα οποία είχε μιλήσει ανοιχτά ήταν η αδυναμία της να αποκτήσει παιδί.

Όπως είχε αποκαλύψει, γνώριζε από νεαρή ηλικία ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα γονιμότητας. Στα μέσα της δεκαετίας των 30 της ταξίδεψε στην Ελβετία, αναζητώντας λύση από ειδικό γιατρό, χωρίς όμως το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

«Δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Ο γιατρός μού είπε ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ παιδί, αλλά μου πρότεινε την υιοθεσία και προσφέρθηκε να με βοηθήσει», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, εξηγώντας πως, παρά τη στενοχώρια της, αποδέχθηκε σταδιακά την πραγματικότητα.

Ο κρυφός έρωτας με παντρεμένο ηθοποιό

Η Μάρω Κοντού είχε εξομολογηθεί επίσης ότι στη διάρκεια της μακράς καλλιτεχνικής της πορείας έζησε έναν μεγάλο, αλλά δύσκολο έρωτα με παντρεμένο ηθοποιό, χωρίς ποτέ να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

«Στα 60 χρόνια καριέρας είχα μόνο με έναν ηθοποιό μια σχέση, αλλά δε θα πω ποτέ ποιος ήταν. Ήταν παντρεμένος και δεν ζει σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος να το πω», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη σχέση της δημιούργησε έντονες ενοχές και ψυχοσωματικά προβλήματα, καθώς πίστευε πως είχε συμβάλει στη διάλυση μιας οικογένειας.