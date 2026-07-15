Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού, μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, ύστερα από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της το τελευταίο διάστημα.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της λατρεμένης ηθοποιού Μάρως Κοντού. Η σπουδαία ηθοποιός, από τις τελευταίες μεγάλες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, μετά από σύντομη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η Μάρω Κοντού είχε λάβει εξιτήριο την 1η Ιουλίου από το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου είχε νοσηλευτεί για 15 ημέρες αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Το τελευταίο γύρισμα

Παρά την ταλαιπωρία της υγείας της, η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες το τελευταίο της γύρισμα, για το αποχαιρετιστήριο επεισόδιο της σειράς «Η Γη της Ελιάς» του Mega, στην οποία συμμετείχε.

Εμφανώς καταβεβλημένη, αλλά με το απαράμιλλο μπρίο, το στιλ και τη φινέτσα που τη χαρακτήριζαν σε όλη της τη διαδρομή, στάθηκε για ακόμη μία φορά μπροστά στην κάμερα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Στη σκηνή εμφανίστηκε ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα, κρατώντας ένα κοκτέιλ στο χέρι, διατηρώντας την κομψότητα και τη λάμψη που την συνόδευαν για δεκαετίες.

Η ίδια είχε δηλώσει πως τα πολύωρα γυρίσματα, ακόμη και τα οκτάωρα, με τη βοήθεια του Ανδρέα Γεωργίου, έμοιαζαν για εκείνη «παιχνιδάκι». Το συγκεκριμένο γύρισμα είχε πραγματοποιηθεί πριν από τη νέα επιδείνωση της υγείας της και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη συγκινησιακή σημασία, ως η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση.

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