Με το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» μετεφέρθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την Πέμπτη 8 Ιουλίου.

Στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στο λιμάνι της Ζακύνθου μπήκε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα Τετάρτης 15/7 το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την Πέμπτη 8 Ιουλίου.

Το F-16 αποχώρησε από το νησί 6 μέρες μετά το περιστατικό, στο οποίο βγήκε σώος και αβλαβής ο πιλότος του αεροσκάφους.

Πολυπληθές κλιμάκιο είχε φτάσει στην Ζάκυνθο από την Πέμπτη, ενώ το F-16 είχε απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.

Τελικώς το F-16 αποσυναρμολογήθηκε βγάζοντας τα φτερά του και τα ξημερώματα της Τετάρτης (15-07) συνοδεία ΕΛΑΣ, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής, μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού.

Το αεροσκάφος αναχώρησε με το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», στις 02:10 τα ξημερώματα.

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Προσγειώθηκε χωρίς τροχούς

Το πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος φέρεται να μην επέτρεψε το άνοιγμα των τροχών προσγείωσης. Παρά το γεγονός ότι ο διάδρομος είχε καλυφθεί με ειδικό αφρό για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, μετά την προσγείωση το μαχητικό τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Το βίντεο από τη στιγμή που ο πιλότος προσγειώνει το σκάφος που τυλίγεται στις φλόγες

Ο χειριστής κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το αεροσκάφος και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετώπισαν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροσκάφος δεν έχει καταστραφεί ολοσχερώς και θεωρείται επισκευάσιμο.

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