Παραμένει άγνωστο αν θα καταστεί εφικτή η εκτέλεση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τις 19:00 το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ παραμένει άγνωστο αν θα καταστεί εφικτή η εκτέλεση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:45, όταν αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικής βλάβης. Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, το μαχητικό συμμετείχε σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση. Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε πάνω στον διάδρομο, προσγειούμενο με την «κοιλιά». Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετώπισαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε, ενώ δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματισμό του χειριστή. Από εκείνη τη στιγμή τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας του αεροδρομίου.

Ο διάδρομος παραμένει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αεροσκάφους, ο καθαρισμός του από τον αφρό πυρόσβεσης και η αυτοψία από ειδικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να διαπιστωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

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Σύμφωνα με το imerazante.gr όσον αφορά τους ταξιδιώτες που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν στα καταλύματα που ήταν και θα παραμείνουν εκεί μέχρι το βράδυ όπου υπάρχει μια πληροφόρηση ότι πιθανώς να εκτελεστούν πτήσεις μετά τις 21.00.

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Η ανακοίνωση του αεροδρομίου

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του αεροδρομίου αναφέρει «Λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου "Διονύσιος Σολωμός", η λειτουργία του διαδρόμου θα ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεοτέρας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, συνιστάται στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται την αεροπορική εταιρεία και τα ταξιδιωτικά τους γραφεία για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις.»

Η ενημέρωση του Δήμου Ζακύνθου

Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες εργασίες για την απομάκρυνση του μαχητικού και τους τεχνικούς ελέγχους του αεροδιαδρόμου. Όπως επισημαίνεται, νέα ενημέρωση αναμένεται μετά τις 19:00 και, εφόσον δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοικτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που βρίσκονται στο νησί.

Έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματισμένη αναχώρηση από τη Ζάκυνθο και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλύματα έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου. Την ίδια ώρα, οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία για ενημέρωση σχετικά με πιθανές αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των πτήσεών τους.

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