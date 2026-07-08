Ο τυχερός λαχνός του Λαϊκού Λαχείου και ο πίνακας κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η 27η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών.

Ο τυχερός λαχνός της 27ης κλήρωσης είναι ο αριθμός 79063, σειρά 9η, στοιχείο Δ. Ο συγκεκριμένος λαχνός δεν έχει πωληθεί και σημειώθηκε τζακ ποτ. Το ποσό των 66.652 ευρώ μεταφέρεται και προστίθεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα ανέλθουν σε περίπου 2.030.000 ευρώ.

Ο αριθμός 38960 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Ακόμα, 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 100 αριθμοί από 200 ευρώ, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ. Τέλος, από 10 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί που λήγουν σε μονό αριθμό.

Λαϊκό Λαχείο: Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου

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