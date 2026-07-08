Για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ αντίστοιχη κύρωση ισχύει και για οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., από τις 26 Ιουνίου 2025 έως και τις 5 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 974.582 έλεγχοι, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 95.603 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αναλυτικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση 84.943 παραβάσεων σε οδηγούς, εκ των οποίων 3.054 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, ενώ ακόμη 10.660 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.

Μεταξύ των παραβάσεων που καταγράφηκαν, οι 67.550 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 10.107 επιβάτες δικύκλων, οι 15.940 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., οι 575 οδηγούς τρικύκλων και οι 878 οδηγούς οχημάτων ATV.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους. Για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά προστατευτικό κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ αντίστοιχη κύρωση ισχύει και για οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη. Για τους επιβάτες δικύκλων το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

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Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η εκστρατεία δεν έχει ως μοναδικό στόχο την επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την καλλιέργεια μιας σταθερής κουλτούρας πρόληψης.

«Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές», είναι το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία τονίζει ότι οι έλεγχοι και οι δράσεις ενημέρωσης θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας.