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Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαία για την 49η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό τη πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 46 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 167 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.331 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 156 επιβάτες, 624 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 15 οδηγούς οχημάτων ATV.

Αναλυτικότερα, ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

908 στην Αττική,

247 στο Νότιο Αιγαίο,

187 στην Κρήτη,

164 στην Δυτική Ελλάδα,

139 στη Θεσσαλονίκη,

138 στα Ιόνια Νησιά,

75 στη Θεσσαλία,

75 στην Πελοπόννησο,

58 στη Στερεά Ελλάδα,

57 στην Κεντρική Μακεδονία,

42 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

29 στο Βόρειο Αιγαίο,

24 στην Ήπειρο και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

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350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.