Το αμερικανικό αργό (WTI) με παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 1,66%, στα περίπου 69 δολάρια το βαρέλι.

Σημαντική πτώση σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, διαγράφοντας τα κέρδη που είχαν σημειώσει κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου θα ενισχυθεί μετά την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Υποχώρησε το αμερικανικό αργό

Το αμερικανικό αργό (WTI) με παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 1,66%, στα περίπου 69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε απώλειες 1,79%, διαμορφούμενο κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας σε επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Περισσότερα από 20 πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν συνολικά περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια αργού έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Τα περισσότερα από τα δεξαμενόπλοια, τα οποία δεν ανήκουν στο Ιράν, παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από τρεις μήνες, μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη κατά την έναρξη της σύγκρουσης. Οι πρώτες αφίξεις φορτίων στις ασιατικές αγορές αναμένονται στις αρχές Αυγούστου.

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Τι εκτιμά η Citigroup

Η Citigroup εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση της έντασης αποτελεί πλέον το βασικό της σενάριο, προβλέποντας ότι η τιμή του Brent θα κινηθεί μεταξύ 60 και 65 δολαρίων το βαρέλι μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι οποιαδήποτε πρόσκαιρη άνοδος των τιμών κατά τη θερινή περίοδο πιθανότατα δεν θα έχει διάρκεια.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί. Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα επιτρέπεται μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στρατιωτική δράση.