Για συστηματικό μοτίβο ισραηλινών επιθέσεων σε νοσοκομεία, κλινικές και μονάδες αναπαραγωγής, με καταστροφικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία των παιδιών της Παλαιστίνης, κάνει λόγο η έκθεση του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη, στοχεύοντας σκόπιμα παιδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών.

Στην έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή, η οποία πέρυσι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ανακάλυψε πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να προκαλούν «άνευ προηγουμένου θάνατο και τραυματισμούς» σε παιδιά της Παλαιστίνης.

Η αρμόδια επιτροπή περιγράφει στην αναφορά της αυτό που χαρακτηρίζει σκόπιμη στόχευση των παιδιών ως ένδειξη κλειδί της γενοκτόνου πρόθεσης των ισραηλινών αρχών ώστε να καταστρέψουν τους Παλαιστινίους, ακόμα και μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Ακόμα και μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου του 2025, συνεχίζουν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται σοβαρά παιδιά με διαρκή περιφρόνηση από πλευράς Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός και για την προστασία που οφείλεται στα παιδιά της Παλαιστίνης βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Σρινιβάσαν Μουραλιντάρ, πρόεδρος της επιτροπής.

Η ισραηλινή κυβέρνηση από την πλευρά της έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι διαπράττει γενοκτονία και όπως ήταν αναμενόμενοι, οι ιθύνοντες καταδίκασαν τα ευρήματα της έρευνας των Ηνωμένων Εθνών. Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την έρευνα «ως κομμάτι μιας προπαγάνδα τόσο εξοργιστικής όσο και οι προηγούμενες (έρευνες) ενώ ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ έκανε λόγο για «πολιτική συκοφαντική δυσφήμιση μεταμφιεσμένη σε έγγραφο του ΟΗΕ». «Αντί να αποδώσει τα εγκλήματα της Χαμάς, από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, (να μιλήσει) για τους ομήρους και τα την κυνική χρησιμοποίηση ως ανθρώπινες ασπίδες των παιδιών και των πολιτών από την Χαμάς, η Επιτροπή για μία ακόμα φορά επέλεξε να βάλει το Ισραήλ στο εδώλιο του κατηγορουμένου» είπε ο Ντάνον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι αναφέρει η έκθεση για τα παιδιά της Παλαιστίνης

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς συνθήκες που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα από την εκεχειρία και έκτοτε: ευρείας κλίμακας επιθέσεις, το μπλοκάρισμα της παροχής ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας, που όπως λέει προκάλεσε «πολυεπίπεδο πλήγμα για την επιβίωση, την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών στη Παλαιστίνη».

Επίσης, καταγράφει αυτό που περιγράφει ως συστηματικό μοτίβο ισραηλινών επιθέσεων σε νοσοκομεία, κλινικές και μονάδες αναπαραγωγής, με καταστροφικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη σωματική και ψυχολογική ευεξία των παιδιών. Η εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο έβαλε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, αν και, όπως σημειώνει η έκθεση, «οι εχθροπραξίες δεν σταμάτησαν αλλά μάλλον μειώθηκαν».'

Καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις από το Ισραήλ

Οκτώ μήνες αργότερα, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους πάνω από 250 παιδιά, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι παραβιάζει επανειλημμένα την εκεχειρία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα της. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας εξακολουθεί να ζει σε σκηνές, με το Ισραήλ να μπλοκάρει τα υλικά ανοικοδόμησης και τον βαρύ εξοπλισμό λόγω της άρνησης της Χαμάς να αφοπλιστεί.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ αποσύρεται σταδιακά από μία διεθνή δύναμη ασφαλείας που υποτίθεται ότι θα αναπτυσσόταν στη Γάζα υπό το ειρηνευτικό πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν' αυτού, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τον εδαφικό του έλεγχο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι πλέον οι δυνάμεις του Ισραήλ ελέγχουν το 70% του θύλακα.

Το Ισραήλ είχε θέσει στο χάρτη μία προσωρινή «κίτρινη γραμμή» ελέγχου, μαρκάροντας επί της ουσίας μία περιοχή που είναι στην κατοχή του στρατού μετά την εκεχειρία. Αλλά η γραμμή αυτή έχει σταδιακά μετακινηθεί προς τη δύση, επεκτείνοντας την οχύρωση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και πιέζοντας τους Παλαιστίνιους σε ένα ολοένα και μικρότερο τμήμα της επικράτειας. Η διέλευση της γραμμής εξακολουθεί να απαγορεύεται για τους κατοίκους, εκατοντάδες από τους οποίους σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις όταν πλησίασαν, λένε Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι. Τώρα, μια νέα «πορτοκαλί γραμμή» πέρα ​​από την προηγούμενη κίτρινη γραμμή σηματοδοτεί τη νεοκαταληφθείσα γη.

Καθώς η γραμμή αυτή συνεχώς αλλάζει, είναι δύσκολο για τους Παλαιστινίους να γνωρίζουν που τελικά αυτή αρχίζει και πού τελειώνει. Ειδικά τα παιδιά.

Η αναφορά της ανεξάρτητης επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται επίσης στην υπό κατάληψη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατηγορώντας το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και επισημαίνοντας μία απότομη αύξηση της βίας εναντίον παλαιστινίων παιδιών από εποίκους.

Παράλογη, υπερβολική βία από το Ισραήλ

Η έκθεση της επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «επανειλημμένα χρησιμοποιήσει παράλογη, υπερβολική και τιμωρητική βία εναντίον παιδιών ως εργαλείο ελέγχου, αποτροπής και συλλογικού εκφοβισμού» στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem, 236 παιδιά της Παλαιστίνης έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023. Τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη, η έκθεση αναφέρει «μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις» παιδιών, πολλά από τα οποία παραμένουν αγνοούμενα στη Γάζα, και σημειώνει ότι είναι άγνωστο το πού βρίσκονται.

Το Παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε τα ευρήματα της έκθεσης, λέγοντας ότι η σημασία της έγκειται στην «επιβεβαίωση της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τις παραβιάσεις που διαπράττονται από την κατοχική δύναμη και να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα εναντίον παιδιών της Παλαιστίνης».

Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να «σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα» και να τηρήσει τις «ειδικές υποχρεώσεις της απέναντι στα παιδιά βάσει του διεθνούς δικαίου».

Κάλεσε τα κράτη μέλη να συλλάβουν Ισραηλινούς αξιωματούχους που καταζητούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων στο Ισραήλ και να επιβάλουν κυρώσεις σε Ισραηλινούς αξιωματούχους και εποίκους.

Με πληροφορίες του OHCHR/CNN