«Η ανάπτυξη δεν διαχύθηκε ισόρροπα στην κοινωνία, αλλά ευνόησε δυσανάλογα το πλουσιότερο 1% σε βάρος του 99%», αναφέρει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

«Η έκθεση της UBS, που παρουσίασε σήμερα η Καθημερινή, αποτυπώνει με σαφήνεια μια αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Ο συνολικός πλούτος αυξάνεται, όμως η ευημερία δεν μοιράζεται δίκαια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ.

«Την τελευταία πενταετία η μέση περιουσία αυξήθηκε κατά 9%, ενώ η περιουσία του «διάμεσου» Έλληνα (δηλαδή εκείνου που βρίσκεται στη μέση της κατανομής) μειώθηκε κατά 18%. Παράλληλα, οι εκατομμυριούχοι στη χώρα αυξήθηκαν κατά 2.762 μέσα σε έναν χρόνο και ξεπερνούν πλέον τους 82.000 (1% του ενήλικου πληθυσμού).

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογείται από τη συσσώρευση πλούτου στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Κρίνεται κυρίως από το αν βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων που δυσκολεύονται να αποκτήσουν περιουσία, να αποταμιεύσουν, ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη.

Μια ισχυρή οικονομία δεν είναι εκείνη που δημιουργεί περισσότερους εκατομμυριούχους. Είναι εκείνη που μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, προστατεύει την εργασία, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και εξασφαλίζει ότι ο πλούτος που παράγεται επιστρέφει στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο», συνεχίζει το στέλεχος της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ανάπτυξη δεν διαχύθηκε ισόρροπα στην κοινωνία, αλλά ευνόησε δυσανάλογα το πλουσιότερο 1% σε βάρος του 99%. Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σχεδιάζει το αντίθετο. Δίνει προτεραιότητα στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών κατανέμοντας δικαιότερα τα οφέλη της ανάπτυξης. Ενώ οι εκατομμυριούχοι που έχουν τη μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα θα συνεισφέρουν περισσότερο ώστε η πρόοδος να αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο ελάχιστους».