Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση στη δημοσκόπηση το 30,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Σταθερή εμφανίζεται η ΝΔ (26,8%) σε δημοσκόπηση της Marc, την ώρα που ενισχύεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (14,3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μοιράζονται την τρίτη θέση.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, ενώ η πλειονότητα αξιολογεί αρνητικά τόσο την κυβέρνηση, όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η ίδια έρευνα κατέγραψε τις πρώτες εντυπώσεις των πολιτών για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, περίπου το ίδιο ποσοστό με τη δημοσκόπηση της Marc της 4ης Ιουνίου (26,7%). Η ΕΛΑΣ ανεβαίνει από το 14% στο 14,3% και παραμένει δεύτερο κόμμα.

Για την τρίτη θέση συνεχίζουν να «μονομαχούν» με 9,2% το ΠΑΣΟΚ (από 9,1%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (από 9,5%). Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1% (από 5,8%), το ΚΚΕ με 5,9% (από 6,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%) από 4,7%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%.

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Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 30,5% και η ΕΛΑΣ στο 16,5%, με το ΠΑΣΟΚ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να συγκεντρώνουν από 10,5%. Στην πέμπτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (7%), μπροστά από το ΚΚΕ (6,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (5,3%). Σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνει το 1,2%.

Δημοσκόπηση: Οι πρώτες εντυπώσεις για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της Marc καταγράφει τις εντυπώσεις των πολιτών από τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Το 25,5% κρίνουν θετικά την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (9,7% θετικά, 15,8% μάλλον θετικά) και το 11,9% απαντούν ότι είναι νωρίς να κρίνουν. Το 61,2% κρίνουν αρνητικά τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος.

Θετικές εντυπώσεις εκφράζουν το 15,4% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ στις εκλογές του 2023, το 64,5% του ΣΥΡΙΖΑ, το 25,3% του ΠΑΣΟΚ, το 19,6% του ΚΚΕ το 16% εκείνων που ψήφισαν άλλο κόμμα και το 24,3% εκείνων που δεν ψήφισαν.

Στην ίδια ερώτηση σχετικά με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 29,6% κρίνουν θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής του κόμματος (9,1% θετικά, 20,5% μάλλον θετικά) και το 56,1% αρνητικά. Το 12,2% λένε ότι είναι νωρίς να κρίνουν.

Σε συνάρτηση με τις εκλογές του 2023, θετικά κρίνουν το κόμμα Καρυστιανού το 20% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 33,5% του ΣΥΡΙΖΑ, το 29,8% του ΠΑΣΟΚ, το 27,2% του ΚΚΕ, το 43% εκείνων που επέλεξαν άλλο κόμμα και το 33,9% εκείνων που δεν ψήφισαν.

Ακρίβεια και πληθωρισμός η μεγαλύτερη ανησυχία, αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση- αντιπολίτευση

Στο ερώτημα για τη βασική ανησυχία των πολιτών, στην κορυφή είναι η ακρίβεια/ πληθωρισμός, με 73,8% και ακολουθούν οι μισθοί/ συντάξεις (39,4%) και τα φαινόμενα διαφθοράς/ σκάνδαλα (31,4%).

Το 64% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Ειδικότερα, το 44,1% απαντά αρνητικά και το 19,9% μάλλον αρνητικά. Μάλιστα στους ψηφοφόρους της ΝΔ στις εκλογές του 2023, το 30,4% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, το 79,1% κρίνει αρνητικά την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ (47,9% αρνητικά, 31,2% μάλλον αρνητικά). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 2023, το 46,8% κρίνουν αρνητικά την αντιπολίτευση που ασκεί το κόμμα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 30,2% επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,6% τον Αλέξη Τσίπρα και το 7,8% τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη (5,4%) και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (5%).

Η δημοσκόπηση της Marc

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