Το 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πάνω δηλαδή από τον έναν στους τρεις, θέλει «πολιτική σταθερότητα» - Μόνο οι ψηφοφόροι της Λατινοπούλου είναι πιο... φιλοκυβερνητικοί! -Τι δείχνει η δημοσκόπηση της GPO.

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά» του περασμένου Σαββάτου.

-Το 21,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός! Να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ ανέρχεται στο 73,9%, ενώ το 23,1% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος θέλει «να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση»! Αξίζει δε να υπογραμμιστεί πως από την υπόλοιπη αντιπολίτευση μόνο στο κόμμα της Λατινοπούλου έχει περισσότερους θαυμαστές απ΄ ΄τι στο ΠΑΣΟΚ ο Κ. Μητσοτάκης! Το 26,7% των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής θέλει «η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός»!

-Το 43,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει «η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία», παρότι η Χαριλάου Τρικούπη -υποτίθεται ότι- έχει ως κεντρικό αίτημα την άμεση προσφυγή στις κάλπες.

-Το 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πάνω δηλαδή από τον έναν στους τρεις, θέλει «πολιτική σταθερότητα», ενώ το 61,5% θέλει «πολιτική αλλαγή». Κόντρα δηλαδή στην κεντρική θέση του κόμματος «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Και εδώ, από το χώρο της αντιπολίτευσης μόνο οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής είναι -έστω και ελάχιστα- πιο φιλικοί υπέρ του Μητσοτάκη: Το 34,6% των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής θέλουν «σταθερότητα» έναντι του 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ! Και μετά αναρωτιούνται στη Χαριλάου Τρικούπη γιατί τους διεμβολίζει ο Μητσοτάκης!

Με τέτοια κουλτούρα που δημιούργησαν με τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και με την -πρωταγωνιστική- συμμετοχή τους στο «αντι-Τσίπρα μέτωπο»!