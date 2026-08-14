Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/08) στην Εθνική Οδό Ηρακλείου–Μοιρών.
Το ατύχημα καταγράφηκε λίγο πριν τις 21:00, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο ηλικιωμένοι, κινούμενο προς Μοίρες, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν μέσα στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έφτασαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί.
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Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι, το οποίο στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο οδηγός και η γυναίκα υπέστησαν τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τo neakriti , να κινδυνεύει η ζωή τους.
Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.