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Η υγεία των τραυματιών από το τροχαίο στην Πρέβεζα δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08) στην Πρέβεζα, στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα προς Άκτιο.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και τρία ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ συνολικά οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το φορτηγό φέρεται να έχασε την πορεία του και να έπεσε πάνω στα τρία αυτοκίνητα που ήταν ακινητοποιημένα στο κόκκινο φανάρι, προκειμένου να εισέλθουν στην σήραγγα. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί καθώς υπήρχε ακινητοποιημένο όχημα εντός της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τα οχήματα να υποστούν σημαντικές ζημιές και να μετατραπούν σε άμορφη μάζα σιδερικών.

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Στο σημείο έσεπυσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι τραυματίες από τα οχήματα. Και οι οκτώ διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Οκτώ τραυματίες

Στο πρώτο ΙΧ βρισκόταν ένας Έλληνας οδηγός, ενώ στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα ρουμανικής καταγωγής: ένας 15χρονος, μία γυναίκα και ένας άνδρας.

Στο τρίτο ΙΧ επέβαινε επίσης μια τριμελής οικογένεια ιταλικής καταγωγής, αποτελούμενη από έναν 14χρονο, μία γυναίκα και έναν άνδρα.

Τραύματα υπέστη και ο οδηγός του φορτηγού.

Οι τραυματίες φέρουν κακώσεις και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός από τους οκτώ.

Ουρές χιλιομέτρων στην περιοχή

Το τροχαίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η είσοδος της υποθαλάσσιας ζεύξης από την πλευρά της Πρέβεζας προς το Άκτιο παραμένει κλειστή.

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Η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, με μεγάλες ουρές οχημάτων να έχουν σχηματιστεί στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας, τα οποία έχουν αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.