Αντίξοες οι συνθηκες για την τηλεοπτική κάλυψη της φωτιάς στο μέτωπο της Χαλκιδικής.

Επίθεση δέχθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης το συνεργείο του MEGA που καλύπτει τις εξελίξεις από την μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική.

Άγνωστοι έσπασαν το μικρόφωνο και το κινητό τηλέφωνο της δημοσιογράφου Μαρίας Γουγουτσά, που βρίσκεται στο σημείο με το συνεργείο του Mega.

«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη», ανέφερε η δημοσιογράφος και κατήγγειλε «όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν».

Πρόσθεσε ότι υπήρξαν φθορές στο μικρόφωνο, αλλά και στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ κινδύνεψε να καταστραφεί και η κάμερα. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η ίδια, ο οπερατέρ του συνεργείου μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει τον εξοπλισμό και δέχθηκε επίθεση. «Μπήκε μπροστά ο καμεράμαν, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι».

Η ίδια, πάντως, εξέφφρασε σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ζήτησε βοήθεια, όμως δεν υπήρξε αντίδραση.

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«Φωνάξαμε την αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας. Σαν να μην λέγαμε τίποτα. Ήταν γνωστοί της περιοχής», κατέληξε η Μαρία Γουγουτσά.

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