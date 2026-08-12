Οι Περσείδες αναμένεται να χαρίσουν ένα μοναδικό θέαμα στον νυκτερινό ουρανό.

Ένα από τα πιο δημοφιλή αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού κάνει και φέτος την εμφάνισή του. Οι Περσείδες 2026 αναμένεται να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, με την κορύφωση της δραστηριότητάς τους να σημειώνεται το βράδυ της 12ης προς 13η Αυγούστου.

Το φετινό φαινόμενο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους παρατηρητές: η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στις 12 Αυγούστου, στις 20:36 ώρα Ελλάδας. Έτσι, το φως της Σελήνης δεν θα «σκεπάσει» τα πιο αμυδρά μετέωρα, επιτρέποντας καλύτερη παρατήρηση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή φωτορύπανση.

Πόσες Περσείδες θα φανούν στον ουρανό

Ο αριθμός των μετεώρων που μπορεί να δει κάποιος εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες παρατήρησης. Ο θεωρητικός Ζενίθιος Ωριαίος Ρυθμός μπορεί να είναι πολύ υψηλός, όμως στην πράξη δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν όλα τα μετέωρα.

Σε ένα σκοτεινό σημείο, μακριά από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές μπορούν να δουν περίπου 30 έως 50 Περσείδες την ώρα κατά το μέγιστο της δραστηριότητας.

Γιατί δημιουργούνται οι Περσείδες

Τα φωτεινά ίχνη που βλέπουμε στον ουρανό δεν είναι στην πραγματικότητα «αστέρια που πέφτουν». Πρόκειται για μικρά σωματίδια που έχουν απομείνει από τον κομήτη 109P/Swift-Tuttle.

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Καθώς η Γη περνά κάθε χρόνο μέσα από την περιοχή όπου βρίσκονται αυτά τα υπολείμματα, τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Η αλληλεπίδρασή τους με την ατμόσφαιρα δημιουργεί τις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές που βλέπουμε ως «πεφταστέρια».

Ο κομήτης Swift-Tuttle χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Η τελευταία φορά που πέρασε από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα ήταν το 1992, ενώ η επόμενη αναμένεται το 2125.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να τις δείτε

Στην Ελλάδα, το καλύτερο διάστημα για παρατήρηση είναι από τα μεσάνυχτα και μετά, με τις συνθήκες να γίνονται ακόμη καλύτερες όσο πλησιάζει η αυγή.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές θεωρούνται οι ώρες περίπου 00:30 έως 04:30, όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός και ο αστερισμός του Περσέα βρίσκεται ψηλότερα στον ορίζοντα.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να κοιτάζει κανείς αποκλειστικά προς τον αστερισμό του Περσέα. Τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικά σημεία του ουρανού, επομένως όσο μεγαλύτερο είναι το οπτικό πεδίο τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για παρατήρηση.

Πού θα έχετε καλύτερη θέα

Το βασικότερο κριτήριο δεν είναι τόσο η περιοχή όσο η απουσία τεχνητού φωτισμού. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η φωτορύπανση περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των μετεώρων που είναι ορατά.

Για καλύτερη εμπειρία, προτιμήστε ένα σημείο μακριά από πόλεις, δρόμους και έντονα φωτισμένους οικισμούς. Ορεινές περιοχές, απομακρυσμένες παραλίες και σημεία της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Ελλάδας με καθαρό ορίζοντα μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερες συνθήκες.

Απαραίτητο είναι επίσης να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο άνοιγμα προς τον ουρανό, χωρίς κτίρια, δέντρα ή άλλες κατασκευές που περιορίζουν την ορατότητα.

Για τις Περσείδες του 2026, λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας σκοτεινός ουρανός, λίγη υπομονή και ένα καλό σημείο παρατήρησης για ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του καλοκαιριού.