Εκατομμύρια Ευρωπαίων μαγεύτηκαν το μοναδικό φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου.

Από την Ισπανία και την Ισλανδία ως την Πολωνία και τη Ρωσία κάτοικοι και τουρίστες στην Ευρώπη είχαν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έκλειψη Ηλίου.

Οι εικόνες που αντίκρισαν καθήλωσαν εκατομμύρια κόσμου. Στην περίπτωση της Ισλανδίας, αυτή ήταν η πρώτη ηλιακή έκλειψη μετά από 72 χρόνια. Το σπάνιο θέαμα ήταν ορατό στη χώρα για πρώτη φορά από τις 30 Ιουλίου 1954 ενώ στο Ρέικιαβικ η τελευταία έκλειψη που ήταν ορατή ήταν το 1433. Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη στην Ισλανδία θα είνα ορατή το 2196.

Το σπάνιο οπτικό φαινόμενο της ατμόσφαιρας άρχισε γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας στα βόρεια άκρα της ηπειρωτικής Ρωσίας και αναμένεται να διασχίσει το βόρειο ημισφαίριο και κυρίως τον Ατλαντικό Ωκεανό.

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Βίντεο από την έκλειψη Ηλίου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης

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{https://x.com/SkyNews/status/2087611284120289626}

{https://x.com/NightSkyToday/status/2087590021297766494}

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