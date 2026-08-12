Το εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου θα είναι ελάχιστα ορατό από την Ελλάδα.

Ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο θα αντικρίσουν σήμερα Τετάρτη (12/8) αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και του βόρειου Ατλαντικού, καθώς η έκλειψη ηλίου θα σκοτεινιάσει τον ουρανό.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα αντικρίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού. Για πολλούς, θα είναι η πρώτη τους ευκαιρία να βιώσουν μια τέτοια εμπειρία.

Η Ελλάδα θα έχει «παράθυρο» 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μόνο τμήματα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Στη χώρα μας λοιπόν, αναμένεται:

Έναρξη μερικής έκλειψης: περίπου στις 20:30

Λήξη: περίπου στις 20:40

Οι περιοχές από όπου θα είναι ορατή η έκλειψη

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Οι περιοχές που θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν είναι στη βορειοδυτική Ελλάδα.