Η ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα σε περιοχές της Ευρώπης και του Ατλαντικού, προσφέροντας σπάνιες στιγμές επιστημονικού ενδιαφέροντος και μοναδικής εμπειρίας για εκατομμύρια παρατηρητές.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών αναμένεται να χαρίσει μοναδικές εικόνες στον ουρανό αυτό το καλοκαίρι, καθώς μια ολική ηλιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου, δημιουργώντας ένα σπάνιο θέαμα που θα γίνει ορατό σε επιλεγμένες περιοχές της Ευρώπης και του Ατλαντικού.

Όπως αναφέρει το CNN, η ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, μπλοκάροντας πλήρως το ηλιακό φως σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Το αποτέλεσμα είναι μια προσωρινή μετατροπή της ημέρας σε νύχτα, καθώς η σκιά της Σελήνης καλύπτει τμήματα της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Πού θα είναι ορατή η έκλειψη

Η «ζώνη ολικότητας» της έκλειψης θα διασχίσει μια μεγάλη απόσταση περίπου 8.300 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την Αρκτική και περνώντας κοντά από τον Βόρειο Πόλο, πριν κινηθεί προς τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βόρεια Ισπανία και τη βορειοδυτική Πορτογαλία.

Στις περιοχές αυτές, ο ουρανός θα σκοτεινιάσει πλήρως για λίγα δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Στη Γροιλανδία, η διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα δύο λεπτά, ενώ στη βόρεια Ισπανία μπορεί να διαρκέσει μόλις περίπου 20 δευτερόλεπτα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, μια μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής, όπου μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σπάνιο φαινόμενο για την Ευρώπη

Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Επίσης, είναι η πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια που σημειώνεται ολική έκλειψη ηλίου παγκοσμίως.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τέτοια φαινόμενα είναι σπάνια για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς η διαδρομή της σκιάς της Σελήνης πάνω από τη Γη είναι πολύ στενή και μεταβάλλεται από έκλειψη σε έκλειψη.

Μετά την έκλειψη του Αυγούστου, η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη θα συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027 και θα είναι ορατή από περιοχές της νότιας Ισπανίας, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επόμενη ευκαιρία θα έρθει το 2033, ενώ μια πιο εκτεταμένη ορατότητα αναμένεται το 2044.

Πώς να παρατηρήσετε με ασφάλεια το φαινόμενο

Η παρατήρηση της έκλειψης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η απευθείας θέαση του Ήλιου χωρίς ειδική προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια. Απαιτούνται ειδικά γυαλιά έκλειψης που πληρούν διεθνή πρότυπα, καθώς τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν καμία προστασία.

Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τηλεσκόπια, κιάλια ή κάμερες χωρίς κατάλληλα φίλτρα, καθώς η ενίσχυση του φωτός μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην όραση.

Πέρα από το εντυπωσιακό οπτικό θέαμα, οι ηλιακές εκλείψεις προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να μελετήσουν την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, γνωστή ως στέμμα, καθώς και να πραγματοποιήσουν πειράματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του φωτός και της βαρύτητας.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης αναμένεται επίσης η εκτόξευση επιστημονικών μπαλονιών μεγάλου υψομέτρου, ενώ πολίτες θα συμμετάσχουν σε δράσεις παρατήρησης και καταγραφής δεδομένων, συμβάλλοντας σε προγράμματα «πολιτών επιστημόνων».

Όπως τονίζουν οι επιστήμονες της ESA, τέτοιες στιγμές δεν αποτελούν μόνο αστρονομικά φαινόμενα, αλλά και ευκαιρίες που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στο ευρύ κοινό και ενισχύουν την παγκόσμια περιέργεια για το Σύμπαν.