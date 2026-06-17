Ο 11χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 11χρονο παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/06) στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο 11χρονος έκανε ποδήλατο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.Το ατύχημα φαίνεται να συνέβη κατά τη διέλευση του παιδιού από διασταύρωση σε κατηφορικό σημείο του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 11χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ενώ η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.