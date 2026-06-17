Ο 31χρονος ήταν μέλος σπείρας που διέπρατε κλοπές μέσω τηλεφωνικών απατών, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ, ο οποίος συμμετείχε σε κλοπές από οικίες έπειτα από τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην Τρίτη (16/05), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος. Για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκε και ένας 22χρονος συνεργός του, ο οποίος αναζητείτια.

Οι δράστες ενεργούσαν μεθοδευμένα, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από το οποίο καλούσαν τα υποψήφια θύματά τους και συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ρεύματος, προφασιζόμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος οδηγούσε αποκλειστικά το «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου και φρόντιζε να το σταθμεύει σε σημεία με καλή οπτική επαφή με την οικία , τηρώντας πάντα ωστόσο μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Ακολούθως, απασχολώντας αδιάλειπτα τα θύματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις Αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τιμαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

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Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι δράστες επεδίωκαν και προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση, μέσω της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, γνωρίζοντας την εγκληματική της προέλευση.

Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους ήταν άεργοι, με τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν για την κάλυψη του τρόπου ζωής τους και των υπέρογκων συναλλαγών ή αγορών που πραγματοποιούσαν, ενώ συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοσμήματα και χρυσαφικά,

330 ευρώ,

όχημα,

laptop,

2 κινητά και

πλήθος καρτών sim.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες απέσπασαν 200 χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του συνεργού του συνεχίζονται.