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Για την υπόθεση στο Πόρτο Ράφτη αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, επίσης ανήλικοι.

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο για εκβίαση κατά συναυτουργία πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας στο Πόρτο Ράφτη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/06).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα έτερους δράστες, με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν κατά τον περασμένο Μάιο, 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Ειδικότερα, ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα έτερους δράστες, με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν κατά τον περασμένο Μάιο, 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Από την προανάκριση των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν οι δύο έτεροι δράστες, οι οποίοι και αναζητούνται, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε 10.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

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Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.