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Οι ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκαν επτά ανήλικοι, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, για διαρρήξεις καταστημάτων και οχημάτων στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι, δρώντας είτε από κοινού είτε με διαφορετική σύνθεση, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως 28 Ιουλίου 2026, διέπραξαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων, από τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ.

Παράλληλα, σε μία από τις περιπτώσεις αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 200 δολάρια, το οποίο εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν δύο διαρρήξεις οχημάτων. Από ένα από τα οχήματα αφαιρέθηκαν πέντε τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αγορές συνολικού ύψους 132,60 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή δύο από τους ανήλικους βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

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Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.