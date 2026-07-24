Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση φωτιάς.

Βαριά πρόστιμα επέβαλαν οι αρμόδιες αρχές της Πυροσβεστικής για δυό φωτιές από αμέλεια που προκλήθηκαν από ρίψη αναμένου τσιγάρου στις Σέρρες και τη Θεσπρωτία.

Στην πρώτη περίπτωση, ο υπαίτιος πέταξε αναμένο τσιγάρο εντός οικοπέδου την Πέμπτη (23/07) στην περιοχή Μαυροθάλασσα του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε συνολική έκταση περίπου 160τ .μ.. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας.

Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίτιος προκάλεσε την Παρασκευή (24/07) φωτιά από απόρριψη αναμμένου υπολείμματος τσιγάρου στην περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.

854.000 ευρώ σε πρόστιμα από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.