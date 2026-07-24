Πρόκειται για τα ΠΜΣ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων».

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης από ανεξάρτητη διεθνή Επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκής πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για δύο ακόμη Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ):

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι τα δύο Προγράμματα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή τους επάρκεια, τη σύγχρονη δομή τους και τη σταθερή τους προσήλωση στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εξωτερική αξιολόγηση, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές/τριες, απόφοιτοι, μέλη του διδακτικού προσωπικού, εργοδότες και κοινωνικοί εταίροι των δύο Προγραμμάτων, ανέδειξε ως σημαντικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων» τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα, τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις σύγχρονες τεχνολογίες αποτύπωσης και τεκμηρίωσης, τις εργαστηριακές δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη στενή διασύνδεσή του με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Για το ΠΜΣ «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων», οι αξιολογητές υπογράμμισαν τη συμβολή του σε κρίσιμα πεδία, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα, η υγεία και η ευημερία των χρηστών των κτιρίων, καθώς και τις ισχυρές συνεργασίες του με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που ενισχύουν την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων του.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης υπογράμμισε επίσης την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών/τριών, τη συστηματική λειτουργία των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας, τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στην ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών/τριών.

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Με τις νέες πιστοποιήσεις, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διευρύνει περαιτέρω τον αριθμό των πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυσή του στη διασφάλιση της ποιότητας και στη συνεχή αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου. Παράλληλα, ενισχύεται το ακαδημαϊκό αποτύπωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, η οποία προσφέρει προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν τις τέχνες, τον σχεδιασμό, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη βιωσιμότητα, σε πεδία όπως η πολιτιστική κληρονομιά, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, ο φωτισμός, ο ήχος, η κινηματογραφική δημιουργία, ο αλγοριθμικός σχεδιασμός και η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.eap.gr.