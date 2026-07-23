Με περισσότερα από 19.500 μόρια θα βρίσκονται πλέον στα αμφιθέατρα της Ιατρικής και του Πολυτεχνείου, οι δηλώσεις των αριστούχων στο Dnews για την επιτυχία στις Βάσεις 2026.

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σήμανε το τέλος μιας απαιτητικής διαδρομής για χιλιάδες υποψηφίους και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή τους. Ανάμεσα σε όσους ξεχώρισαν βρίσκονται η Ιωάννα Μαρία Δαββέτα, με 19.525 μόρια, και ο Ανδρέας Σωτήρχος, με 19.600 μόρια, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ιατρική και στο Πολυτεχνείο αντίστοιχα.

Οι δύο αριστούχοι, μιλώντας στο Dnews, εξέφρασαν την χαρά, τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση που πέρασαν και επίσημα στις σχολές που ονειρευόντουσαν. Όπως εξηγεί η Ιωάννα Μαρία που πέρασε 8η στην Ιατρική, η επιθυμία της να γίνει γιατρός υπήρχε από μικρή ηλικία και πλέον ετοιμάζεται να καθίσει στα έδρανα της Ιατρικής Σχολή Αθηνών. Αν και γνωρίζει ότι οι σπουδές στην Ιατρική είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και πολυετείς, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και εργατικότητα που επέδειξε μέχρι σήμερα.

Το ενδιαφέρον της δεν περιορίζεται μόνο στην άσκηση της ιατρικής. Αντίθετα, φιλοδοξεί να ασχοληθεί ενεργά με την επιστημονική έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Παθολογίας, έναν κλάδο που θεωρεί θεμελιώδη για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Όπως επισημαίνει, θα ήθελε στο μέλλον να συμβάλει όχι μόνο στην περίθαλψη των ασθενών, αλλά και στην παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την έρευνα, συμμετέχοντας σε επιστημονικά προγράμματα και καινοτόμες μελέτες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας.

Για την ίδια, η εισαγωγή στην Ιατρική δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αφετηρία ενός νέου ταξιδιού γεμάτου προκλήσεις, απαιτήσεις και διαρκή μάθηση. Με αισιοδοξία και υψηλές φιλοδοξίες, δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που θα της προσφέρουν οι πανεπιστημιακές σπουδές, με στόχο να εξελιχθεί σε μια επιστήμονα που θα προσφέρει ουσιαστικά τόσο στην έρευνα όσο και στην κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Σωτήρχος εισήχθη 3ος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην σχολή του, ο Ανδρέας φιλοδοξεί να αποκτήσει ισχυρές επιστημονικές βάσεις στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να ακολουθήσει ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, αξιοποιώντας τις γνώσεις που θα αποκτήσει για να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των υπολογιστικών συστημάτων και των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών. Για τον ίδιο, η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό, αλλά το πρώτο σημαντικό βήμα μιας πορείας που φιλοδοξεί να τον οδηγήσει στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις υψηλές επιδόσεις τους, και οι δύο επισημαίνουν ότι δεν θυσίασαν ολοκληρωτικά την προσωπική τους ζωή. Φρόντιζαν να ξεκουράζονται, να αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες που τους αποφόρτιζαν και να διατηρούν μια καθημερινότητα που τους επέτρεπε να παραμένουν συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος της προσπάθειας. Κοινό στοιχείο στις ιστορίες τους είναι ότι η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία. Χτίστηκε μέσα από σταθερό πρόγραμμα, στοχευμένη επανάληψη, συνεχή αυτοαξιολόγηση και πίστη στον στόχο.

Πλέον, η Ιωάννα Μαρία και ο Ανδρέας αφήνουν πίσω τους τις σχολικές αίθουσες και ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, έχοντας ήδη θέσει υψηλούς στόχους για το μέλλον τους στην επιστήμη, την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.