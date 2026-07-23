Παρά το γεγονός ότι οι εισπράξεις της Οδύσσειας ξεπερνούν τα 250 εκατ. δολάρια, η Universal δεν έχει καταβάλλει αποζημίωση μόλις 6.000 ευρώ για ζημιές στα γυρίσματα.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σαρώνει τα ταμεία στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, όμως πίσω από την νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή κρύβται μία ιδιαίτερη ιστορία.

Ο λόγος για το Glad av Gillberga, ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την Universal για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Οι ιδιοκτήτες του πλοίου καταγγέλουν ότι επέστρεψε με σοβαρές ζημιές από τα γυρίσματα, ενώ η παραγωγή δεν έχει καταβάλλει το κόστος των επισκευών, όπως είχε συμφωνηθεί.

Το Glad av Gillberga ανήκει στο μη κερδοσκοπικό κέντρο Vikingaleden, στη δυτική Σουηδία, και αποτελεί αντίγραφο πλοίου που βασίζεται σε ναυάγιο του 11ου αιώνα, το οποίο είχε εντοπιστεί στο φιόρδ του Ρόσκιλντε στη Δανία.

Στα σχεδόν 30 χρόνια της «ζωής» του έχει διασχίσει τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική και έχει φτάσει ακόμη και μέχρι τον Καναδά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, μέσα στους έξι μήνες που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας υπέστη εκτεταμένες φθορές, μεταξύ άλλων στην πρύμνη, στον ιστό και σε ξύλινα τμήματα του σκάφους.

«Μας υποσχέθηκαν ότι θα πληρώσουν»

Ο πρόεδρος του Vikingaleden, Πέτερ Ούλαουσον, υποστηρίζει ότι είχε συμφωνήσει με την Universal να καλυφθεί οποιαδήποτε τυχόν ζημιά. Όπως αναφέρει, ο σύλλογος πραγματοποίησε τις επισκευές με δικά του έξοδα και ζήτησε από την παραγωγή μόνο το κόστος των υλικών, περίπου 6.000 δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα, όμως, το ποσό παραμένει απλά στα λόγια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν χρεώσαμε ούτε ένα ευρώ για την εργασία μας. Ζητήσαμε μόνο τα υλικά. Για μια εταιρεία όπως η Universal, τα 6.000 δολάρια είναι ελάχιστο ποσό. Εμείς, όμως, αισθανόμαστε ότι μας έχουν ξεχάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ειρωνεία, όπως αναφέρει ο Ούλαουσον, είναι ότι παρά το γεγονός οι εισπράξεις της «Οδύσσειας» ξεπερνούν τα 264 εκατομμύρια δολάρια, ο λογαριασμός για την αποκατάσταση του πλοίου παραμένει απλήρωτος. Το σκάφος έχει ήδη επιστρέψει στις δραστηριότητές του, ωστόσο ο σύλλογος επιμένει ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε και ζητά την καταβολή των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τις επισκευές. Άλλωστε, τα 6.000 δολάρια είναι «ψίχουλα» μπροστά στις εισπράξεις-μαμούθ που έχει κάνει η ταινία ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της.

Το πλοίο που ταξίδεψε με τον Οδυσσέα

Στην ταινία του Νόλαν, η οποία βασίζεται στο ομηρικό έπος της Οδύσσειας, το σουηδικό πλοίο χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα συνοδευτικά σκάφη του στόλου του Οδυσσέα. Το κύριο πλοίο των γυρισμάτων ήταν το νορβηγικό αντίγραφο Draken Harald Hårfagre, μήκους 35 μέτρων.

Ο Σουηδός καπετάνιος Μπγιορν Άχλαντερ περιέγραψε τα πολύμηνα γυρίσματα σε ελληνικά και ιταλικά νησιά ως ιδιαίτερα απαιτητικά. Όπως αποκάλυψε, το πλήρωμα αφαίρεσε κάθε σύγχρονο στοιχείο από το πλοίο, μετατρέποντάς το σε αρχαιοελληνικό σκάφος και ζώντας επί έξι μήνες σε ανοιχτό κατάστρωμα, κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Προς το παρόν, η Universal δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις καταγγελίες των Σουηδών ιδιοκτητών.

Με πληροφορίες του Guardian