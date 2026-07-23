Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξίδεψε στο Μιλάνο, παρακολούθησε τη συναυλία του Bruno Mars και πόζαρε στο πλευρό του.

Μία ξεχωριστή στιγμή κατάφερε να ζήσει η Κέλλυ Κελεκίδου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη γειτονική Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια βρέθηκε στο Μιλάνο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία του Bruno Mars, όμως η βραδιά επιφύλασσε για εκείνη μία ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.

Το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι κατάφερε να βγάλει μία ξεχωριστή φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη.

Στη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή και ιδιαίτερα ενθουσιασμένη από την εμπειρία της, ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ήταν και εκείνη που πόζαρε στο πλευρό του Bruno Mars.

Η συνάντηση αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, με την Κέλλυ Κελεκίδου να κρατά τις φωτογραφίες ως ανάμνηση του ταξιδιού της.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ciao, Milano. @brunomars ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου».