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Η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα τρωκτικά.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, ένας 56χρονος ως ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, η μέχρι τώρα κλινική συμπτωματολογία και οι προβλεπόμενες εξετάσεις παραπέμπουν κατά τους θεράποντες γιατρούς, στη λεπτοσπείρωση.

Η ασθένεια αυτή μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα τρωκτικά. Ο ασθενής είναι ένας άνδρας 56 ετών, πατέρας δύο παιδιών που παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια.

Τις τελευταίες 10 ημέρες, είχε έντονο πυρετό, ένα από τα συνηθέστερα συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης, ωστόσο, καθυστέρησε να ζητήσει ιατρική βοήθεια, γεγονός, που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση της υγείας του. Ο άνδρας διασωληνώθηκε την Τετάρτη και την Παρασκευή αναμένεται να γίνουν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για δείγματα που έχουν σταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου προκειμένου να επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την ΕΡΤ, αν πρόκειται όντως για κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Σημειώνεται πως μόνο τον Απρίλιο επιβεβαιωθήκαν από τον ΕΟΔΥ συνολικά τέσσερα κρούσματα στη Ζάκυνθο, το ένα εκ των οποίων, θανατηφόρο.

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Τότε έφτασε στο νησί ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και έκανε αυτοψίες σε αγροτικές, κυρίως, περιοχές και σε σημεία που υπάρχουν στάσιμα νερά.

Η λεπτοσπείρωση, μεταδίδεται από την επαφή του ανθρώπινου δέρματος με ούρα και περιττώματα τρωκτικών.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ