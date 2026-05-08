Πρόκειται για εργάτη γης από το Νεπάλ.

Μεγάλη ανησυχία για την συνολικότερη υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στους καταυλισμούς διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στις περιοχές της Βόρειας Ηλείας και της Δυτικής Αχαϊας, προκαλεί η είδηση θανάτου ενός Νεπαλέζου που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου, από λεπτοσπείρωση.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος 20χρονος εργάτης, διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα. Το συμβάν έρχεται να αναδείξει την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας των μεταναστών εργατών γης αλλά και συνολικότερα του πληθυσμού στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, συνολικότερα. Έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο, που έχουν σημειωθεί ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια (λεπτοσπείρωση), σε Ζάκυνθο και Ηλεία.

Την ανησυχία μεγαλώνει το γεγονός ότι επίσης στο ΠΓΝΠ του Ρίο, νοσηλεύονται σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την περιοχή, έξι μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.), έχοντας συμπτώματα της μεταδοτικής ασθένειας, φυματίωση.

Τα τελευταία γεγονότα έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Πηγή: tempo24.news