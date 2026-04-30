Ο ηθοποιός του Merlose Place και του Days of Our Lives πέθανε ξαφνικά την Κυριακή 19 Απριλίου.

Από έμφραγμα του μυοκαρδίου, δηλαδή καρδιακή προσβολή, πέθανε ο ηθοποιός του Melrose Place, Patrick Muldoon.

Το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού που επικαλείται το People, αναφέρει την πνευμονική εμβολή και την κληρονομική πήξη ως υποκείμενες αιτίες. Η σορός του Muldoon αποτεφρώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου.

Ο μάνατζερ του Muldoon είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του σε δήλωση στο Variety, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός του Days of Our Lives πέθανε ξαφνικά την Κυριακή 19 Απριλίου. Ο ξαφνικός θάνατός του επήλθε μετά από καρδιακή προσβολή, ανέφερε το Deadline.

Ο ηθοποιός είχε κοινοποιήσει μια ανάρτηση στο Instagram δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, γράφοντας ότι ήταν ενθουσιασμένος για το νέο του αστυνομικό θρίλερ Kockroach, με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth και Taron Egerton. Ο Muldoon ήταν εκτελεστικός παραγωγός του έργου.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτού του καταπληκτικού έργου Kockroach σε σκηνοθεσία Matt Ross με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz και Alec Baldwin», είχε γράψει ο Muldoon στη λεζάντα.

Ο Muldoon υποδύθηκε τον Austin Reed στο Days of Our Lives από το 1992 έως το 1995, πριν επαναλάβει τον ρόλο του μετά από 16 χρόνια παύσης το 2011. Πρωταγωνίστησε επίσης ως Richard Hart στο Melrose Place για τρεις σεζόν μέχρι το 1996. Άλλες αξιοσημείωτες δουλειές περιελάμβαναν μια θητεία τριών επεισοδίων στο Saved by the Bell και την ερμηνεία του ως Zander Barcalow στην κλασική ταινία Starship Troopers του 1997.