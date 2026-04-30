Ο γιατρός, Σωτήρης Αδαμίδης αναφέρθηκε στις πιο ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Τριάντα χρόνια ολοκληρώνονται φέτος από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μία ισχυρή μάχη με τον καρκίνο.

Η σπουδαία ηθοποιός, άφησε πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τέχνη του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου με τις ταινίες και τα τραγούδια της να παίζονται μέχρι και σήμερα, κρατώντας την ζωντανή στις μνήμες των θαυμαστών της.

Στις 28 Απριλίου του 1996, έδωσε την τελευταία της παράσταση στη Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστώντας στην «Μελωδία της Ευτυχίας», υποσχόμενη να επιστρέψει υγιής. Μία υπόσχεση που δεν κατάφερε να κρατήσει καθώς λίγος μήνες μετά έφυγε από τη ζωή.

Το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, ο γιατρός της, Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε στην δημοσιογράφο Μάγδα Τσέγκου, αποκαλύπτοντας μερικές από τις τελευταίες στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού. Ένα σύντομο απόσπασμα της συζήτησης προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία έσπασε κάθε δημοτικότητα, και φυσικά ήταν μια αξέχαστη, για μένα, εμπειρία ζωής. Την οποία τη θυμάμαι σαν τώρα», ανέφερε αρχικά ο επιστήμων και συνέχισε:

«Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα ένα βράδυ: «Θέλετε κάτι άλλο κυρία Βουγιουκλάκη;». Μου λέει: «Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω». Συγκλονιστικό… Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο, θυμάμαι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6cj0gygxnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο, ο ιατρός της, μοιράστηκε ακόμη ένα στιγμιότυπο από τα όσα έζησε στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Θυμάμαι είχε διψάσει να με κεράσει κιόλας από ένα νεραντζάκι που είχε φτιάξει η ίδια. Και το οποίο ένα βράδυ πάλι, μου λέει: «Θέλω να σε κεράσω κάτι που το έχω φτιάξει εγώ». Πήγα εγώ να το πάρω στο χέρι, νομίζοντας ότι θα το πάρω μόνος μου, αλλά μου λέει: «Όχι, όχι, έτσι θα κοινωνήσεις»… Ήταν στιγμές συγκλονιστικές. Με όλους τους αγαπημένους της κοντά της, όλοι συνέδραμαν».

Κλείνοντας μάλιστα, τόνισε: «Διδάχτηκα το ότι η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε με τίποτα να παραβλεφθεί, ακόμα και στο πλαίσιο της νόσου, της σοβαρής, την οποία είχε. Και στην οποία είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, το οποίο είχε αποδώσει στην αρχή, όσον αφορά τη βασική της νόσηση, αλλά είχαμε τις επιπλοκές μετά από αυτό, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».

Υπενθυμίζεται ότι η σπουδαία ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία μόλις 62 ετών, τον Ιούλιου το 1996.