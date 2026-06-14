Αλλαγές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές φέρεται να εξετάζουν οι αρμόδιοι.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να αξιολογήσει κατά πόσο τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα παραταθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αντικατασταθούν από νέα, πιο στοχευμένα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται:
- Το φορομπόνους για πληρωμές σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής: Η έξτρα έκπτωση φόρου που εξασφαλίζουν οι φορολογούμενοι όταν πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπως δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτήρια, ταξί και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή εξακολουθεί να ισχύει για τα εισοδήματα του 2026 και λήγει στο τέλος του έτους. Το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022 και προβλέπει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών για την πληρωμή αμοιβών σε 20 επαγγέλματα μέχρι ποσού 5.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, παρά την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη φορολογική έκπτωση δεν φαίνεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Ένας βασικός λόγος είναι ότι μεγάλος αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο δεν αποκομίζουν κανένα όφελος, καθώς δεν καταβάλλουν ούτως ή άλλως φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, το οικονομικό όφελος είναι περιορισμένο και γίνεται αντιληπτό με σημαντική χρονική υστέρηση, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις οι επαγγελματίες εξακολουθούν να προσφέρουν άμεσες εκπτώσεις για πληρωμές με μετρητά χωρίς έκδοση απόδειξης, γεγονός που μειώνει την ελκυστικότητα του μέτρου.
- Οι ιατρικές δαπάνες που μετρούν διπλά: Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η διάταξη που προβλέπει ότι οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, όταν εξοφλούνται ηλεκτρονικά, προ- σμετρώνται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων. Το βασικό δίλημμα για το οικονομικό επιτελείο είναι αν τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε επαγγελματικούς κλάδους όπου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.