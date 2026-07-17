Η αλλαγή εστιάζει στη διοικητική ταξινόμηση του προϋπολογισμού.

Νέο τρόπο οργάνωσης και «χαρτογράφησης» του κρατικού προϋπολογισμού εισάγει από το 2027 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και παρακολουθούνται οι φορείς και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους.

Η αλλαγή, που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, εστιάζει στη διοικητική ταξινόμηση του προϋπολογισμού και, ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται ποια δημόσια υπηρεσία διαχειρίζεται τις πιστώσεις και σε ποιο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας αντιστοιχεί κάθε δαπάνη.

Νέα «ταυτότητα» για τους φορείς του Δημοσίου

Στην πράξη, το Δημόσιο αποκτά ένα πιο αναλυτικό σύστημα «ταυτότητας» για τους φορείς και τις υπηρεσίες που συνδέονται με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος της νέας διοικητικής ταξινόμησης είναι να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και, ταυτόχρονα, να παρέχεται πιο στοχευμένη δημοσιονομική πληροφόρηση.

Το νέο σύστημα θα είναι κοινό τόσο για τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, δημιουργώντας μια ενιαία βάση διοικητικής ταξινόμησης.

Η σημαντικότερη πρακτική αλλαγή αφορά την καθιέρωση αναλυτικού 14ψήφιου κωδικού για κάθε ειδικό φορέα του κρατικού προϋπολογισμού. Η νέα κωδικοποίηση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, επιτρέποντας τη σταδιακή αποτύπωση της διοικητικής δομής. Το πρώτο επίπεδο προσδιορίζει τον βασικό φορέα, όπως ένα υπουργείο ή μια Ανεξάρτητη Αρχή. Το δεύτερο εξειδικεύει την υπηρεσία ή τη διοικητική μονάδα, ενώ το τρίτο προχωρά ακόμη βαθύτερα στην οργανωτική ιεραρχία, φτάνοντας έως το επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

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Στόχος η σύνδεση προϋπολογισμού και διοικητικής δομής

Η αλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό της διοικητικής ταξινόμησης στο πλαίσιο της νέας δημοσιονομικής διαχείρισης. Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί καλύτερη αντιστοίχιση ανάμεσα στην πραγματική οργανωτική δομή του Δημοσίου και στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται και παρακολουθείται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Με το νέο σύστημα, η διοίκηση θα μπορεί να έχει σαφέστερη εικόνα για το πού κατευθύνονται οι πιστώσεις και ποια ακριβώς υπηρεσία συνδέεται με τη διαχείρισή τους. Η μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην κωδικοποίηση εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του συστήματος θα είναι αποτελεσματική και ότι τα σχετικά στοιχεία θα παραμένουν προσβάσιμα και κατανοητά.

Το στοίχημα της εφαρμογής και της διαφάνειας

Η νέα ταξινόμηση «φιλοδοξεί» να καταστεί ένα εργαλείο καλύτερης οργάνωσης, καταγραφής και παρακολούθησης του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η πραγματική της αξία θα κριθεί στην πράξη, από το κατά πόσο θα αξιοποιηθεί για ουσιαστικότερο δημοσιονομικό έλεγχο, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.