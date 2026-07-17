Μίλτος Ζαμπάρας, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός ανεξαρτητοποιήθηκαν, o Βασίλης Κόκκαλης γνωστοποίησε την πρόθεση του να παραδώσει την έδρα του, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και ο Γιάννης Ραγκούσης.

Τίποτα δεν θυμίζει πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ των 47 βουλευτών που ανέλαβε τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης την επόμενη των εκλογών του 2023. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά στα Όργανα του κόμματος.

Η εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για την εκλογή νέου Γραμματέα, στην οποία συμμετείχαν συνολικά επτά βουλευτές, με τον έναν μάλιστα (τον Χρήστο Γιαννούλη) εξ αποστάσεως.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, σήμερα, η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκκαλη, οι ανεξαρτητοποιήσεις του Μίλτου Ζαμπάρα, της Όλγας Γεροβασίλη (θα στείλει τη σχετική επιστολή στο προεδρείο της Βουλής τις επόμενες μέρες) και του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε αποχωρήσει και από τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ του κόμματος.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εαυτόν και ο Γιάννης Ραγκούσης και πλέον περιμένουμε τους επόμενους.

Μέσα σε αυτό το τοπίο συνεδριάζει στις 15.00 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο.

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Υπενθυμίζουμε ότι οι τελευταίοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες ήταν οι Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα και Πόπη Τσαπανίδου, ακολουθώντας και τους υπόλοιπους εννιά βουλευτές που έχουν αποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες.

Είχαν προηγηθεί οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν και την έδρα τους, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη που επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Ραγκούσης: Μία μόνο λέξη, ευχαριστώ

Το έναυσμα των σημερινών αποχωρήσεων «σφύριξε» με μια λιτή ανακοίνωση - μόλις 40 λέξεων - ο Γιάννης Ραγκούσης. «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός.

Ζαμπάρας: Θα διαθέσω τη βουλευτική μου αποζημίωση σε φορείς ασθενών και συλλόγους της Αιτωλοακαρνανίας

Σειρά πήρε ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας χρησιμοποιώντας έναν στίχο του Λεξ «είμαι ακόμα εκείνο το παιδί που αντέχει», ανακοίνωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό την απόφασή του, υπογραμμίζοντας ότι στο εξής θα διαθέσει τη βουλευτική του αποζημίωση «σε φορείς ασθενών και συλλόγους της Αιτωλοακαρνανίας που το έχουν πραγματικά ανάγκη».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Δεν ήρθα με στρωμένο δρόμο. Δεν ήρθα ουρανοκατέβατος. Ό,τι έχω στη ζωή μου το έχω χτίσει με κόπο, με σπουδή, με επιμονή. Διδακτορικό, ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, χρόνια προσπάθειας βήμα το βήμα.

Μπήκα στην πολιτική για να αλλάξω την πατρίδα μου. Από τα σπλάχνα της κοινωνίας, ζω και περπατώ εκεί που αναπνέει η κοινωνία. Εκεί που τα προβλήματα δεν είναι στατιστικές αλλά πρόσωπα.

Το 2023 οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας με εξέλεξαν βουλευτή στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Παρότι ήμουν από τους νεότερους, δεν άφησα την ηλικία να γίνει δικαιολογία. Στάθηκα στους 10 πιο δραστήριους βουλευτές από τους 300, πρώτος σε παρεμβάσεις και ερωτήσεις και μάχες για τον τόπο μου. Συγκρούστηκα με ό,τι πάει πίσω την Αιτωλοακαρνανία, πολλές φορές μόνος μου. Έδινα αξία στο αξίωμα. Όχι το αξίωμα σε μένα.

Αυτός ο απολογισμός δεν γίνεται για αυτοπροβολή. Γίνεται από σεβασμό σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν. Σε αυτούς οφείλω να λογοδοτώ.

Παρά τις δυσκολίες που γνώρισε ο χώρος, παρέμεινα και δούλεψα. Με μανίκια σηκωμένα και σταθερή πεποίθηση: ότι μόνο μια μεγάλη, ενιαία προοδευτική παράταξη μπορεί διώξει τον Μητσοτάκη.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Ήταν μια απόφαση για να μπορέσω να παραμείνω χρήσιμος στην κοινωνία εκεί που οι πολίτες με εμπιστεύτηκαν. Τίποτα άλλο δεν μετράει περισσότερο.

Θα παραμείνω ενεργός, η φωνή της Αιτωλοακαρνανίας, και θα συνεχίσω να δίνω μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή. Για τον αγρότη που παλεύει να επιβιώσει. Για τον νέο επιστήμονα που έχει ήδη τη βαλίτσα στο χέρι. Για τον άνθρωπο του μόχθου που φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15 του μήνα. Για κάθε πρόβλημα που έχει πρόσωπο. Για κάθε αδιέξοδο που ζητά λύση

Επιπλέον, θα διαθέσω τη βουλευτική μου αποζημίωση σε φορείς ασθενών και συλλόγους της Αιτωλοακαρνανίας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ευχαριστώ κάθε πολίτη της Αιτωλοακαρνανίας που με εμπιστεύεται. Τους χρωστώ αυτή την εμπιστοσύνη και θα συνεχίσω να την αποπληρώνω.

Με μόνη σταθερά την κοινωνία.

Κι όπως λέει ο Λεξ, είμαι ακόμα εκείνο το παιδί που αντέχει».

{https://www.facebook.com/miltos.zam/posts/pfbid02X6YRnBLe1PgtqxCsSh65z7VHiiiECJPbCdTCcbzPox7t7LhcS5TchiGBtkvGmofXl}

Γεροβασίλη: Ο στόχος και οι αρχές μου δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα

Η τρίτη κατά σειρά αποχώρηση, σήμερα, σημειώθηκε από την Όλγα Γεροβασίλη, κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει νωρίτερα η στήλη «Πληροφοριοδιότης» του Dnews. «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης», αναφέρει στη δήλωσή της και συνεχίζει: «Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του».

«Ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: «Ν' αγαπάς την ευθύνη». Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές. Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα».

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ' εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν' αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

{https://www.facebook.com/olgagerovasili/posts/pfbid02nwKwKDvaNyNmoGbu3Nh1UZw7HaRxphMN5YRVDkCw8uh92cbE2Xgak5SrhtK8bqvpl}

Καλαματιανός: Το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική

Η τέταρτη αποχώρηση έχει το όνομα του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε παραιτηθεί από τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Ηλείας ενημέρωσε σχετικά για την ανεξαρτητοποίησή του τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής», αναφέρει σε δήλωσή του ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηλείας, τονίζοντας πως «στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Ώρα ευθύνης

Ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα και την ανεξαρτητοποίηση μου, έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους αυτής της επιλογής.

Υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ τις αξίες, οι οποίες με οδήγησαν στη πολιτική.

Είναι μια απόφαση ευθύνης προς τους συμπολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και την προσωπική μου πολιτική και ηθική αντίληψη.

Είναι βαθιά μου πίστη ότι ο Προοδευτικός χώρος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι διχασμένος.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη απο ένα μέτωπο θάρρους και ειλικρίνειας. Ένα μέτωπο προστασίας της δημοκρατίας και προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στον δρόμο για μια δίκαιη κοινωνία. Ένα μέτωπο συσπείρωσης, ελπίδας και προοπτικής για την Ελλάδα, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, για τη νέα γενιά.

Σε αυτό συνεχίζω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.

Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής.

Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική.

Το χρέος και η ευθύνη μου, ήταν και συνεχίζει να είναι, η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.

Έφτασε η ώρα της ευθύνης.

Είμαι παρών και συνεχίζω, με όποιο τρόπο θα είμαι χρήσιμος.

Θα συναντηθούμε σε νέους αγώνες».

{https://www.facebook.com/dionysis.kalamatianos/posts/pfbid0UtLBGhpVNVQnZDuDvXzHNQetRZi1fPSkrY9gjb8WnQ5otMgZVZgYssQkzbscu6Ypl}

Βασίλης Κόκκαλης: Η χώρα χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με δήλωσή του ο Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας ότι στις αρχές της εβδομάδας θα ενημερώσει και τον Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

{https://www.facebook.com/basiliskokkalhs/posts/pfbid0gqvbTr99SxosyyH8XpFpHmZSGTaU3ueUbUjubUn6S7CVyHQRGQNXM97ip2qMBwLbl}

Μαζικές παραιτήσεις από την Κεντρική Επιτροπή

Συνεχίζονται οι μαζικές παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ καθώς, πριν από λίγο έγινε γνωστή η μαζική παραίτηση 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις».

Προσθέτουν πως «αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα».

Και καταλήγουν «Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση».