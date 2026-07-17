Είναι εκ των παλαιότερων βουλευτών του κόμματος και το πρόσωπο με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο κόμμα σε ολόκληρο το κόμμα.

Το «κύμα» της φυγής των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες, με τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις παραιτήσεις βουλευτών του κόμματος. Και δεν θα σταματήσουν εδώ, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες.

Σήμερα, όμως, αναμένεται να λάβει χώρα μια ανεξαρτητοποίηση με ειδικό βάρος, καθώς από την Κουμουνδούρου θα αποχωρήσει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι εκ των παλαιότερων βουλευτών του κόμματος και το πρόσωπο με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο κόμμα σε ολόκληρο το κόμμα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις ημέρες που κυριαρχούσε ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ -παρέα με την ομάδα που έχει ξεμείνει τώρα εκεί- ήταν εκείνη που βγήκε μπροστά τον Φεβρουάριο του 2024, για να υπερασπιστεί την τιμή ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου.

Οι τότε υποστηρικτές του Κασσελάκη, που σήμερα κρατούν το «λάβαρο» της «κομματικότητας», παρακολουθούσαν αμέτοχοι -στο καλό σενάριο- ή ακόμα και χειροκροτούσαν τον τυχάρπαστο τύπο που οι ίδιοι, με τους μηχανισμούς τους έκαναν πρόεδρο, να δίνει τους συντρόφους τους «βορά στα θηρία».

Χωρίς να κάνουν έστω λίγη αυτοκριτική. Έστω για τα μάτια του κόσμου. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι τι…