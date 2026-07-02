«Οι κυβερνητικές δηλώσεις που βλέπουμε σήμερα εκτρέφουν το αυγό του φιδιού», τονίζει η Όλγα Γεροβασίλη.

«Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Δικαιολογίες δεν χωρούν. Η καταδίκη είναι απερίφραστη», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, αναφορικά με τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να αφήσουν την Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να οδηγήσει τους δράστες στη Δικαιοσύνη. Χωρίς συμψηφισμούς και παραφιλολογία».

«Η επιστροφή στην ατζέντα των καταλήψεων, μέχρι και στην εμφυλιοπολεμική διχαστική ρητορική από ανιστόρητους, που διεγείρει τα μίση και εξάπτει τα πάθη, δεν έχει καμία θέση στη σύγχρονη Ελλάδα», αναφέρει στη δήλωσή της.

«Ανήθικη» η δήλωση Μητσοτάκη

Στη συνέχεια ασκεί σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, τονίζοντας: «Η απόπειρα του Πρωθυπουργού, μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση για τη Βάγια Νέστορα να εξυμνήσει την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησής του, σφετεριζόμενος τις θυσίες του λαού και τους κόπους της Κυβέρνησης της Αριστεράς για την έξοδο απ’ τα Μνημόνια, είναι απλά ανήθικη».

«Όσοι από θέσεις ευθύνης έχουμε διαχειριστεί κρίσεις, ξέρουμε, ότι τα ειλικρινή συλλυπητήρια δεν αρκούν. Χρειάζεται ψυχραιμία και περίσκεψη. Ήμουν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όταν έγιναν οι εμπρησμοί και οι δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια και τα παιδιά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες. Δεν ήταν "υποκριτικές οι καταδίκες της βίας" τότε, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του πρωθυπουργού, όταν βουλευτές της ΝΔ διαδήλωναν μαζί με τους δράστες; Φτάσαμε σε τάγματα εφόδου στο κοινοβούλιο με πολλούς αστυνομικούς τραυματίες», υπογραμμίζει.

«Οι κυβερνητικές δηλώσεις που βλέπουμε σήμερα εκτρέφουν το αυγό του φιδιού. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να σταθεί ψηλότερα από την μικροπολιτική εκμετάλλευση και τα πρόχειρα αφηγήματα. Ο ρόλος των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι να εργαλειοποιούν τους νεκρούς. Ο ρόλος του πρωθυπουργού δεν είναι να επιχειρεί αλλαγή ατζέντας και να ευαγγελίζεται την απόδοση Δικαιοσύνης και μάλιστα με μια κυβέρνηση συνώνυμο της διαφθοράς», καταλήγει η δήλωση της κ. Γεροβασίλη.