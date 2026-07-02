«Πόσες φορές έχετε ακούσει στελέχη της Αριστεράς να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους τρομοκράτες; Πόσες φορές έχετε δει να υπερασπίζονται τους δολοφόνους στη Δικαιοσύνη;», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η επίθεση που άνοιξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Αριστεράς γενικότερα με φόντο την τριπλή επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκε από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, αλλά στην Αριστερά.

«Οι καταδίκες είναι αυτονόητες και σωστά έγιναν. Απ’ όλα τα κόμματα πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα έκανε μια σειρά νέων απαράδεκτων δηλώσεων. Θέλουμε να πέσουν οι μάσκες, γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα για κάποιους. Όταν προσπαθείς να σχετίσεις τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξοργίσεις τον κόσμο να βγει στην πλατεία, όταν λες «δεν πειράζει, κατάληψη έγινε στην τάδε σχολή». Σε ποιο σοβαρό κράτος μπορεί να γίνει μια παράνομη πράξη από έναν φοιτητικό σύλλογο; Τόσα χρόνια αυτά τα κόμματα ήταν με τη νομιμότητα ή με τις καταλήψεις; Πόσες φορές έχετε ακούσει στελέχη της Αριστεράς να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους τρομοκράτες; Πόσες φορές έχετε δει να υπερασπίζονται τους δολοφόνους στη Δικαιοσύνη; Όταν σπεύδεις να υπερασπιστείς έναν δολοφόνο, όταν ζουν ακόμα ζουν οι συγγενείς του, πόσο πειστικός είσαι όταν βγάζεις ανακοίνωση; Μακάρι να είναι ειλικρινείς και την επόμενη φορά να μην ακούμε τη λέξη «παρέμβαση», «συλλογικότητα», «επιχείρηση με ιδεολογικά χαρακτηριστικά». Που τα έχουμε δει αυτά; Τα έχουμε δει στην Ελλάδα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε: «Το 2008 ήταν μια κακή νύχτα, σε συνέχεια της δολοφονίας ενός νέου παιδιού, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατίες. Είχαμε και εμείς ευθύνες, πολλές ευθύνες, πάρα πολλές ευθύνες αλλά δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές. Δεν είναι ακροδεξιό η εφαρμογή του νόμου, είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας.

Σημαντικές οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε την Αριστερά και την Κεντροαριστερά να φοβάται να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτείθετο στη Αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές και ο δικός μας ο χώρος έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν είχε την απαραίτητη πολιτική βούληση να τους στείλει στη Δικαιοσύνη. Αυτούς που κάνουν αυτές τις πράξεις».

Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραίας συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

«Η Πολιτεία ανέχτηκε για χρόνια τέτοιες συμπεριφορές»

«Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε; «Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα.

Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες.

Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο».