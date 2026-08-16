Το μυαλό των μαθητών είναι ήδη στις σχολικές αργίες της σεζόν 2026-2027.

Ακόμη δεν έχει γίνει η επιστροφή στα θρανία και οι μαθητές έχουν ήδη το μυαλό τους στις σχολικές αργίες που συμπεριλαμβάνονται στο καλεντάρι της σεζόν 2026-2027.

Συγκεκριμένα, ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία.

Η πρώτη σχολική αργία είναι ως είθισται η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη, ενώ μια μέρα πριν την σχολική παρέλαση πραγματοποιείται η γιορτή στα σχολεία με τη συμμετοχή των μαθητών.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Τρίτη. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

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Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 15 Μαρτίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Πέμπτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2027: «Πέφτει» σχετικά αργά καθώς θα το γιορτάσουμε στις 2 Μαίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 27 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την 10ή Μαίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι παραδοσιακά αργία φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο οπότε θα μετατεθεί για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ήτοι την Τρίτη 4 Μάη. Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτομαγιά είναι καθιερωμένη ως υποχρεωτική αργία, με βάση το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017, που προβλέπει την μετάθεσή της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση που συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα – όπως συμβαίνει φέτος που «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 21η Ιουνίου οπότε χάνεται για τους μαθητές καθώς θα έχουν κλείσει για καλοκαίρι τα σχολεία. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Σχολικές Αργίες: Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες τα ιδιωτικά σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και την νέα σχολική χρονιά τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.