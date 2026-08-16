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Η φωτιά στην Άνδρο ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής 16/8 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο.

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088859868497125658}

Παράλληλα, ήχησε από το 112 μήνυμα προς τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2088860868071039440}.