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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μάζι, στον Δήμο Άργους - Μυκηνών, στην Αργολίδα.

Η φωτιά έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούν στην περιοχή με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν στα πιο δύσβατα σημεία της δασικής έκτασης, όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι περιορισμένη.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς.