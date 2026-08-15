Στη Σαμοθράκη ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης όπως και αυτή στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά στη Σαμοθράκη εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος ταχείας εξάπλωσης ήταν αυξημένος.

Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί και το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Ξηροποτάμου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2088651936807452990}

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ συνεχίζεται η επιτήρηση της περιοχής.

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Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Σαμοθράκη και οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει περίπου στις 17:45, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί 17 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλεψαν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο η άμεση επέμβασή τους συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς και στην αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής της.