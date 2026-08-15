Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, ενώ η δικογραφία αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Στην ταυτοποίηση τριών 13χρονων που φέρονται να έπαιζαν με φωτιά, κάνοντας challenge μέσα σε πευκοδάσος στα Άνω Βριλήσσια, στους πρόποδες του Πεντελικού, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, η εξέλιξη ήρθε μετά από νέα στοιχεία που έφτασαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνέχεια του ρεπορτάζ που είχε αναδείξει την υπόθεση.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να είχε τηλεφώνημα στο 112, το οποίο οδήγησε τους ερευνητές της Πυροσβεστικής στα ίχνη των τριών ανηλίκων.

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Τα στελέχη της ΔΑΕΕ κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τα τρία παιδιά όσο και τους γονείς τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι 13χρονοι φέρεται να αναγνώρισαν την πράξη τους και να ζήτησαν συγγνώμη για την απερίσκεπτη ενέργειά τους.

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Οι γονείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δήλωσαν συγκλονισμένοι, καθώς φέρεται να μην γνώριζαν ότι τα παιδιά τους συμμετείχαν σε αυτό που οι πυροσβεστικές Αρχές χαρακτηρίζουν ως «challenge εμπρησμού».

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος.

Δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού

Σε βάρος των τριών 13χρονων αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ANT1.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και οι γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με τη χρήση φωτιάς σε δασικές εκτάσεις και μάλιστα σε συνθήκες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.