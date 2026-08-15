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Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στην Σκύρο.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 15/8 στην Σκύρο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα.

Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088615281199358128}

Παράλληλα, ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς μέσω του κεντρικού δρόμου προς Αχερούνες.

{https://x.com/112Greece/status/2088622018111357219}